Prezzi benzina oggi in Italia, la guerra fa impennare il caro carburante: quanto costa?

Prezzi benzina oggi in Italia: la guerra in Ucraina sta comportando diverse conseguenze economiche nei paesi europei che dipendono in diversi settori dalla Russia che deve fare i conti con le sanzioni economiche decise dalla NATO.

Prezzi benzina oggi in Italia: quanto costa

I prezzi del carburante in Italia hanno subito nelle ultime ore un vero e proprio rincaro che spaventa tanti cittadini:

Il prezzo medio della benzina ha raggiunto i 2,024 euro/litro

ha raggiunto i Il diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro con punte fino a 1,974 euro/litr o negli impianti più cari.

servito aumenta a con punte fino a o negli impianti più cari. Il GPL servito è a 0,821 euro/litro, mentre il metano servito ha raggiunto i 1,795 euro/kg.

Da segnalare i rincari ancora più alti sulle strade a percorrenza veloce. Ecco in sintesi i prezzi del carburante nelle aeree di servizio su autostrada:

Benzina: self service 1,968 euro/litro – servito 2,188 euro.

Gasolio self service 1,856 euro/litro – servito 2,086 euro.

Gpl 0,933 euro/litro,

Metano 2,053 euro/kg,

Gnl 2,139 euro/kg.

La guerra fa impennare il caro carburante

La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia hanno determinato l’aumento di prezzi di diversi prodotti a partire dal gas e carburante. “I prezzi della benzina in modalità servito hanno sfondato la soglia dei 2,1 euro al litro. Una escalation dei listini dei carburanti che – spiega il Codacons – risente del conflitto in Ucraina e delle tensioni sulle quotazioni internazionali del petrolio”. “Siamo in presenza di una vera e propria emergenza perché i rincari non solo aggravano la spesa per i rifornimenti di carburante di famiglie e attività produttive, ma hanno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma “, afferma il presidente Carlo Rienzi.