Prezzo energia rinnovabile in crescita: aumenta il costo anche di solare ed eolico

Prezzo energia rinnovabile in crescita: non bastavano gli aumenti del prezzo del gas e la minaccia di embargo dalla Russia, ora a preoccupare ci sono anche i rincari delle fonti di energia “verde”.

Incredibile, non solo con lo scoppio della guerra si sta assistendo all‘aumento dei costi del gas, ma si registra un rialzo anche dei prezzi dell’energia rinnovabile. Senza dubbio, nelle ultime settimane, a spaventare è sempre di più il rialzo dei prezzi del gas e di conseguenza rimane alta la domanda di energia cosiddetta “verde”.

LevelTen Energy che tiene traccia degli accordi di acquisto di energia ha registrato un aumento dei prezzi dei contratti per le energie rinnovabili del 28,5% in Nordamerica e del 27,5% in Europa nel corso del 2021.

Aumenta il costo anche di solare ed eolico

Dunque, i costi dell’energia solare ed eolica sono aumentati di quasi il 30%. Il settore è stato investito in pieno dalla doppia crisi pandemica e della guerra in Ucraina, che hanno provocato interruzioni logistiche e altre discontinuità economiche e nel mercato del lavoro.

Negli Stati Uniti, ad esempio, sono preoccupati su un possibile rallentamento della costruzioni di nuovi impianti rinnovabili. C’è tensione su un’indagine del dipartimento federale del Commercio sull’introduzione di tariffe dell’importazione di pannello solari dall’Asia. Questo potrebbe essere un ulteriore causa che potrebbe far lievitare i prezzi dell’energia rinnovabile.

