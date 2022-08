Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre, in arrivo nuovi aiuti per calmierare i prezzi di diesel e benzina

In arrivo un nuovo decreto che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre per contenere i costi di diesel e benzina.

Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre: il Governo sta lavorando a un nuovo decreto per calmierare i prezzi di diesel e benzina. La misura dovrebbe essere approvata entro la settimana.

Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre

Il prezzo del carburante è aumentato in modo esponenziale nella settimana compresa tra il 22 e il 28 agosto. Il costo del gasolio, infatti, ha ricominciato a superare quota 1,80 euro, pari al 3,69% in più rispetto alla settimana precedente. L’incremento è stato più contenuto, invece, per la benzina che è salita a 1,76 euro (+0,70%). Oltre ai carburanti per auto, si stanno gonfiando anche i prezzi del gasolio per riscaldamento che hanno toccato 1,870 euro (+4,28%), con un aumento di +7,68 centesimi rispetto alla settimana precedente, secondo i dati diffusi dal Ministero della Transizione Ecologica (Mite).

Secondo quanto rivelato da alcune fonti di Governo, pare che i prezzi di benzina e diesel saranno calmierati fino al 5 ottobre. A questo proposito, le stesse fonti hanno precisato che entro la settimana verrà diramato un nuovo decreto ministeriale che includerà la proroga di 15 giorni al taglio delle accise sui carburanti in scadenza il prossimo 20 settembre.

La volontà legata al prolungamento degli sconti era stata manifestata già all’inizio del mese di agosto, con l’approvazione del decreto Aiuti bis, ma per procedere all’estensione della misura era necessario attendere i dati sull’extragettito Iva di luglio che avrebbe dovuto finanziare la misura.

La proroga al taglio delle accise sui carburanti, pari a 30 centesimi a litro al distributore, sarà ufficiale quando il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, firmeranno l’apposito decreto interministeriale.

In arrivo il decreto per calmierare i prezzi del carburante: la reazione di Assoutenti

L’indiscrezione è stata commentata da Assoutenti che ha dichiarato: “Il governo non può pensare di affrontare il problema dei prezzi dei carburanti prorogando ogni 15 giorni il taglio delle accise, e deve studiare soluzioni strutturali e sul lungo periodo”

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, poi, ha precisato: “Ci sembra francamente poco. Il taglio delle accise è una misura oramai superata e non più adatta ad affrontare l’emergenza prezzi in Italia, soprattutto alla luce della nuova risalita di benzina e gasolio alla pompa. La questione carburanti va affrontata in modo serio, attraverso interventi strutturali sulla definizione dei prezzi e una lotta serrata alle speculazioni, in modo da consentire riduzioni dei listini sul lungo periodo”.