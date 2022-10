Pupi Avati: età, carriera, film, libri, vita privata, moglie e figli

Chi è Pupi Avati, il regista italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 7 ottobre?

Pupi Avati: età, carriera, film, libri

Nato a Bologna il 3 novembre 1938, Giuseppe “Pupi” Avati è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Tra le figure più amante nel mondo del cinema, ha lanciato il suo primo film Balsamus, l’uomo di Satana nel 1968. Da quel momento in poi, ha sempre portato nelle sale cinematografiche italiane film che hanno ottenuto grande successo.

Prima di dedicarsi al cinema, svolgeva un lavoro molto diverso. Decisivo nella scelta di rivoluzionare la sua vita è stato il film 8½ di Federico Fellini.

Conclusa la scuola superiore, Avati si era trasferito a Firenze per studiare Scienze Politiche prima di intraprendere una carriera musicale nel jazz. Tra il 1959 e il 1962, ha fatto parte della Doctor Dixie Jazz. Negli anni Sessanta, poi, ha lavorato per quattro anni come rappresentante dei surgelati Findus prima di passare al cinema.

I film più noti e acclamati del regista sono, ad esempio, Storia di ragazzi e di ragazze, L’amico d’infanzia, I cavalieri che fecero l’impresa, Il cuore altrove. All’inizio del nuovo millennio, ha realizzato pellicole come La cena per farli conoscere, Il papà di Giovanna e Il signor Diavolo. A causa del Covid, invece, è stata trasmesso direttamente su Sky Lei mi parla ancora.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pupi Avati è sposato da oltre mezzo secolo con Nicola. A proposito della moglie, una volta il regista ha dichiarato scherzosamente: “Mia moglie si chiama Nicola. Lei ha un nome da uomo, io ho il nome di un cane. Il nostro cane si chiama Filippo”.

La coppia ha tre figli: Mariantonia, nata nel 1966; Tommaso, nato nel 1969; e Alvise.