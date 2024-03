Putin annuncia l’invio di truppe al confine con la Finlandia

Il presidente Vladimir Putin trova incomprensibile la scelta di entrare nella Nato della Finlandia e promette di tornare a schierare truppe al confine fra i due Paesi. Nella lunga intervista rilasciata oggi, il capo del Cremlino dice che “avevamo rapporti ideali, perfetti: non avevamo truppe al confine perché le avevamo rimosse”.

Il loro, ha aggiunto ancora Putin, “è un passo assolutamente privo di significato dal punto di vista della garanzia dei propri interessi nazionali. Spetta però a loro decidere. Questo è quello che hanno deciso. Ma non avevamo truppe lì, e ora le avremo. Là non esistevano sistemi di distruzione, ma ora ci saranno”.

“La guerra in Ucraina è stato un campanello d’allarme, non dobbiamo mai più dipendere da altri per la nostra energia e per la sicurezza. Il potenziamento della nostra difesa e il rafforzamento dei confini sono pilastri fondamentali” ha detto il premier finlandese, Petteri Orpo, commentando le parole di Putin alla plenaria del Parlamento europeo.

Il premier Orpo: “Potenzieremo la nostra difesa. Dobbiamo salvaguardare le frontiere”

“Mosca sta spingendo i cittadini di Paesi terzi sui nostri confini orientali – ha aggiunto Putin -, i numeri sono ancora bassi ma il fenomeno è preoccupante. Dobbiamo salvaguardare le frontiere esterne da qualsiasi attacco ibrido. Abbiamo chiuso il nostro confine orientale e stiamo preparando delle norme ad hoc, lo facciamo per difendere l’intera Ue”.

“La Russia continua a commettere crimini di guerra ed ormai si è spostata verso un’economia di guerra. E’ evidente che la Russia si prepara per un lungo conflitto con l’Occidente e rappresenta una minaccia militare permanente ed esistenziale per l’Europa”. Lo ha detto il premier finlandese Petteri Orpo parlando alla plenaria dell’Eurocamera. “La nostra decisione di aderire alla Nato non è stata presa alla leggera, è un chiaro segnale del nostro impegno per la sicurezza europea”, ha spiegato Orpo.

