Putin, discorso alla Nazione: cosa ha detto il Presidente russo sulla guerra in Ucraina?

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla Nazione: cosa ha detto il leader del Cremlino sulla guerra in Ucraina?

Putin, annunciato discorso alla Nazione sulla guerra in Ucraina

Nella mattinata di venerdì 18 marzo, il Cremlino ha annunciato che il presidente Vladimir Putin avrebbe tenuto un discorso alla Nazione incentrato sulla guerra in Ucraina alle ore 13:00.

Nella stessa mattinata, Putin ha avuto un colloquio telefonico con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz che, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmytri Peskov, “difficilmente si può definire amichevole”. Il portavoce Peskov, inoltre, ha riferito che la conversazione è stata “piuttosto complicata ma comunque professionale: tuttavia, c’è ancora bisogno di tali contatti, per lo scambio d’informazioni e la discussione di argomenti delicati relativi all’operazione speciale in Ucraina”.

Al confronto telefonico, ha partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron: la notizia è stata confermata dall’Eliseo.