Putin malato? La teoria dei servizi segreti internazionali: dal cancro all’intestino a qualche sindrome mentale

Putin malato? I servizi segreti internazionali stanno avanzando teorie in base alle quali il presidente russo avrebbe seri problemi di salute che spaziano dal cancro all’intestino a qualche sindrome mentale.

Con il procedere della guerra in Ucraina, sono sempre di più le voci in circolazione che alludono a presunti problemi di salute del presidente Vladimir Putin. In questo modo, si tenta di spiegare la decisione di invadere la Nazione guidata da Volodymyr Zelensky.

In merito ai problemi di salute del leader del Cremlino, sono state formulate svariate teorie. In primo luogo, si ipotizza che Putin sia affetto da cancro all’intestino ed è stata formulata in seguito alla diffusione di alcune immagini in cui il presidente russo mostra un aspetto differente rispetto a quello che il mondo conosce. Il viso di Putin, infatti, è recentemente apparso decisamente più gonfio del solito. Secondo le indiscrezioni che provengono dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, il gonfione sarebbe da imputare all’assunzione di farmaci legati alla chemioterapia.

Malattia mentale: un uomo senza futuro?

Oltre al cancro, un’altra ipotesi formulata dalle intelligence occidentali riguarda la salute mentale del presidente russo. I servizi segreti internazionali, infatti, non hanno sollevato dubbi soltanto circa il gonfiore del volto di Putin ma hanno segnalato anche altri elementi come il problema evidenziato a una gamba, la fatica mostrata nel muovere un braccio e il lungo isolamento fisico al quale il leader del Cremlino si è sottoposto.

Quasi a voler “giustificare” la decisione di Putin di dichiarare guerra all’Ucraina, quindi, i servizi di intelligence dell’Occidente stanno invocando la malattia mentale. Il presidente russo, pertanto, comincia a essere dipinto come un uomo senza futuro, incurante delle conseguenze e disposto a compiere qualsiasi atto pur di raggiungere i suoi obiettivi poiché consapevole di avere poco tempo.

Putin malato: le indiscrezioni del Daily Star

In merito ai problemi di salute di Vladimir Putin, si è espresso anche il Daily Star. Per il quotidiano, l’invasione dell’Ucraina sarebbe da ricollegare alla volontà del capo del Cremlino di lasciare un segno indelebile nella storia prima di lasciare questo mondo.

Il giornale, inoltre, a sostegno di una simile tesi, ha riportato quanto asserito dal medico e ministro degli Esteri britannico, Lord Anthony Owen, che ha dichiarato: “La sua faccia è cambiata, ora è ovale – e, bocciando la teoria che Putin si sia sottoposto a chirurgia estetica, ha precisato –. Sta prendendo anabolizzanti come bodybuilder, o sta assumendo corticosteroidi. L’assunzione di queste sostanze provoca quel gonfiore. Riduce l’immunità e rende più vulnerabili al Covid”.