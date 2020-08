Quando Internet incontra il gioco d’azzardo: abitudini, vantaggi e opportunità

Non è una novità, l’avvento di Internet ha modificato in maniera profonda le abitudini dei cittadini di tutto il mondo, aprendo nuove porte e opportunità. Basta citare ad esempio la possibilità di fare shopping online, il lavoro in remoto che oggi va tanto di moda, le nuove professioni digitali e via discorrendo.

Dall’informazione all’intrattenimento poi il passo è breve, tanto che in pochi clic si arriva al gaming e al gioco d’azzardo: sono infatti migliaia gli italiani che frequentano il web con l’intento di divertirsi, fra una partita a poker, un giro della roulette o una puntata alle slot machines. Per questo, può essere utile scoprire quali sono le abitudini telematiche degli italiani nel settore del gambling online.

Divertimento, ma anche informazione

Gli appassionati di gambling amano soprattutto giocare ai giochi da casinò e questo è chiaro, e sempre più spesso preferiscono farlo su Internet, per via dei grandi vantaggi di queste piattaforme, che vedremo insieme più avanti.

Però va anche detto che il gioco in senso assoluto non è l’unica attività che i gamblers compiono su Internet, dato che sono abituati anche ad informarsi sul web e a raccogliere tutte le nozioni più importanti, per scegliere un certo sito, o per ottimizzare le proprie giocate. Non a caso, ci sono portali come ad esempio Wisecasino utili per scoprire i migliori casinò disponibili online, dato che propongono molte recensioni, con i pro e i contro delle diverse piattaforme di gambling digitali. All’interno dei blog specializzati, poi, è possibile reperire anche molte guide scritte dai professionisti, che spiegano come approcciare al meglio i giochi d’azzardo digitali, spiegando le differenze con le controparti fisiche.

Perché il gambling è così apprezzato dagli utenti

Sono numerosi i motivi che spingono gli appassionati del gioco d’azzardo fra le maglie della rete, in primo luogo legati alla comodità d’accesso di queste piattaforme. È infatti possibile giocare ai casinò online dovunque e in qualunque momento: c’è chi si diverte da casa, collegandosi con il PC o il laptop, e chi invece sfrutta device mobile come gli smartphone, tramite le app proprietarie o un semplice browser.

Un altro vantaggio importante riguarda il fattore sicurezza: attualmente è facilissimo distinguere i siti affidabili da quelli non legali, dato che basta controllare se sulla home page del portale si trova la certificazione concessa dall’ADM. L’agenzia delle dogane e dei monopoli è l’unica che può farlo, quindi qualsiasi sito privo di bollino può rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli utenti.

Inoltre, questi portali piacciono perché al loro interno non sono ammessi trucchi o inganni, ad esempio non si possono adottare tecniche come il conteggio delle carte nel blackjack. Di conseguenza, si tratta di piattaforme adatte anche per i neofiti, e non solo per chi ha già molta esperienza.

