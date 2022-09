Quarta dose vaccino Covid per tutti: dalla prossima settimana al via con le prenotazioni

Quarta dose vaccino Covid: in queste ore e nei prossimi giorni potrà fare richiesta tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni. Le varie Regioni si stanno organizzando per permettere le prenotazioni.

Quarta dose vaccino Covid per tutti

Da oggi 30 settembre si parte con la quarta dose (anche con i nuovi vaccini bivalenti) per tutti colore che hanno più di 12 anni e che hanno ricevuto la dose precedente di vaccino o che hanno contratto Covid-19 da almeno 120 giorni.

Come da ultime indicazioni del Ministero della Salute del 23/9/2022 la somministrazione della quarta dose (nota anche come “seconda dose di richiamo” o ” second booster”) viene estesa, oltre che alle categorie già previste in precedenza, anche a tutte le persone dai 12 anni in su a condizione che abbiano:

regolarmente effettuato il ciclo vaccinale primario più la dose booster;

ricevuto due dosi di vaccino e poi avuto un tampone positivo prima di effettuare la terza dose booster;

effettuato il ciclo primario, la dose booster e poi hanno contratto il Covid (chi rientra in questa casistica potrà vaccinarsi dopo 120 giorni dalla data del tampone positivo).

Dalla prossima settimana al via con le prenotazioni

Dalla prossima settimana, molte regioni apriranno le prenotazione per la quarta dose per tutti. Ad esempio, al via dal 4 ottobre in Toscana la prenotazione sul portale regionale per la quarta dose di vaccino anti-Covid rivolto a tutti coloro che hanno più di 12 anni. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo un appello alla vaccinazione.

Da venerdì 30 settembre si parte in Piemonte con la quarta dose: sul portale www.IlPiemontetivaccina.it si aprono le preadesioni alla quarta dose per gli over 12, che potranno richiederla anche in farmacia e dal proprio medico di famiglia se vaccinatore. Anche in Lombardia tutti i cittadini con più di 12 anni possono prenotare la quarta dose del vaccino anti covid. A stabilirlo, si legge sul sito della Regione, è la “circolare del ministero della salute n. 0040319-23/09/2022-Dgpre-Dgpre-P ad oggetto aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti”.

In Friuli Venezia Giulia la quarta dose si prenota al numero 04 34223522 oppure presso gli sportelli del Cup, online al sito www.cupweb.it e tramite la piattaforma web messa a disposizione dalla regione (qui) o nelle farmacie abilitate. Sul sito della regione Marche (qui) sono elencati i modi per prenotare la quarta dose in relazione alle categorie di assistiti. È anche possibile rivolgersi al numero 800 009966.

Dal 30 settembre in Sardegna sono aperte le prenotazioni per la quarta dose a tutte le persone con più di 12 anni. È possibile prenotarsi attraverso la piattaforma online di Poste Italiane, presso gli Atm degli uffici postali, tramite call center all’800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) e tramite i portalettere.

Leggi anche: Covid, contagi e ricoveri sono in crescita: cinque regioni in allerta alta