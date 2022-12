Quasi un milione di italiani sono a letto con l’Influenza

Nell’ultima settimana sono stati quasi un milione gli italiani a letto con l’Influenza, che, secondo quanto indica il bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), ha raggiunto anche l’incidenza più alta dal 2009. In totale, dall’inizio della stagione, sono oltre 3,5 milioni le persone contagiate.

L’incidenza dell’Influenza, secondo l’ultimo bollettino dell’Iss, sfiora 16 casi ogni mille abitanti

Nell’ultima settimana, si legge del bollettino dell’Iss, sono stati 943mila gli italiani colpiti da sindromi simil-influenzali (770mila nei sette giorni precedenti). L’Influenza non è solo più precoce, ma ha un’incidenza che nell’ultima settimana ha sfiorato 16 casi ogni mille abitanti (13,1 nella settimana precedente), superando il picco di tutte le stagioni precedenti, a partire dal 2009. In totale, dall’inizio del monitoraggio sono 3,5 milioni le persone contagiate.

Maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei 5 anni

Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l’incidenza è pari a 50,2 casi per mille assistiti. (41,2 nella settimana precedente). Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è pari a 29,29, nella fascia 15-64 anni a 13,16 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,44 casi per mille assistiti. In sette Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo) l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità.

In aumento del 77% i farmaci da banco per la tosse

L’Influenza e i virus respiratori in circolazione in queste settimane portano sempre più spesso gli italiani in farmacia. Nell’ultima settimana di novembre, secondo i dati forniti dalla multinazionale Iqvia, gli italiani hanno speso 299 milioni di euro in farmaci da banco per la tosse, portando a un aumento di vendite del 77% in termini di fatturato rispetto a un anno fa e del 14% rispetto alla settimana precedente. In termini di volumi, dal 21 al 27 novembre, sono state 25,9 milioni le confezioni vendute senza ricetta, anche queste in crescita del 14% in una settimana e del 72% rispetto a un anno fa.