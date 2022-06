Quattro leoni da tastiera a processo per le minacce a Speranza

“Ci vediamo in obitorio”, “ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo”. Sono alcune delle minacce inviate, tra l’ottobre del 2020 e il gennaio 2021, al ministro della Salute, Roberto Speranza da quattro persone per le quali la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio.

Le missive, arrivate in forma anonima anche alla segreteria del ministro, avevano come oggetto le politiche del governo contro il Covid. Nei confronti degli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 56 e 36 anni, il pm dell’antiterrorismo Gianfederica Dito, coordinata dall’aggiunto Michele Prestipino, contesta il reato di minacce aggravate.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri del Nas che hanno svolto le indagini, in tre mesi sono state inviate circa una cinquantina di email al ministro della Salute. Tra i quattro, residenti a Torino, Cagliari, Milano ed Enna, non sono emersi collegamenti.

In alcune mail, inviate da account fittizi, si leggono frasi del tipo: “dovete andare sulla sedia elettrica”, “chiudi la bocca o ti taglio la lingua” e c’è chi scrive “la pagherete caro per il terrore che state facendo” o “dovrai finire in carcere per i morti che hai causato”.

Per i quattro accusati per le minacce nei confronti del ministro Speranza il processo è stato fissato al 20 settembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma.

“Mi viene detto che sono un ministro molto duro – ha detto questa amttina il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Napoli al Congresso Nazionale del sindacato medico Anaao Assomed -, molto rigoroso, il ministro che è stato sempre molto fermo anche in scelte non esattamente semplici da fare – ma fatte sempre in piena coscienza e piena convinzione in dialogo costante con la nostra comunità scientifica – ma come dimostrano anche i numeri di questi giorni noi siamo ancora dentro questa sfida, non dobbiamo sentirci fuori”

“Dobbiamo avere ancora un atteggiamento di consapevolezza, di prudenza – ha ammonito il ministro della Salute – pur se ci troviamo oggettivamente in una fase diversa: abbiamo strumenti che sognavamo due anni fa e tutti noi speravamo nell’arrivo di vaccini, di monoclonali di antivirali. Molti dissero che non c’era nessuna possibilità, invece poi i vaccini sono arrivati, la ricerca è andata avanti, abbiamo avuto gli anticorpi, oggi abbiamo gli antivirali. Siamo in una fase diversa”.

“Mediaticamente – ha aggiunto Speranza – la guerra ha sostituito il covid, ma nella realtà la guerra si è aggiunta al covid e il covid non è scomparso. Al contrario è ancora purtroppo una sfida di queste settimane e dovremmo anche prepararci per una campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti chiaramente con i vaccini adattati alla nuova variante”.