Querele bavaglio

Prima la Meloni ha querelato Luciano Canfora. Adesso il cognato, Lollobrigida, ha querelato la professoressa Donatella Di Cesare. Questo governo vive di prepotenze.

Elsa Brabanti

via email

Gentile lettrice, in verità la Meloni querelò Canfora poco prima di diventare premier, ma la sostanza non cambia. Lo storico definì Meloni “neonazista nell’anima schierata coi neonazisti ucraini”. È una classe politica in gran parte proveniente dal neofascista Msi nato nel dopoguerra, e si vede. Gli attacchi al libero pensiero non si contano. Il Domani querelato da Giorgetti, La Notizia attaccata ripetutamente da rappresentanti del governo. Querelati perfino Il Tempo e Il Giornale, che scodinzolano al cospetto della Meloni. La filosofa Di Cesare è nel mirino del “cognato ministro” perché commentò le sue frasi sulla sostituzione etnica osservando che “il nazismo fu un progetto di rimodellamento etnico e il mito complottistico della sostituzione etnica era già nelle pagine del Mein Kampf”. Ciò che indigna di più è l’evidente disparità di posizione tra un ministro e un cittadino ordinario. Sarebbe ragionevole che il querelante, se protetto da immunità, fosse obbligato a spogliarsene. Se c’è una cosa che invidio all’America, è la devozione al primo emendamento della Costituzione. Lì, in nome della libertà di parola, è quasi impossibile per un politico querelare un cittadino. I Presidenti americani sono abituati a sentirsi insultare sui social o in tv e non querelano mai: l’opinione pubblica non accetterebbe che il pensiero di un cittadino, foss’anche espresso con frasi ingiuriose, venisse soffocato da un politico. Chapeau.

