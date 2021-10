“Assolutamente confermo che non darò indicazioni di voto” per il ballottaggio, “gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo, ognuno si farà la sua idea”. È quanto ha detto la sindaca di Roma uscente, Virginia Raggi, al termine dell’incontro in Campidoglio con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti.

“E’ un incontro istituzionale – ha detto poi Michetti -, un atto di cortesia che si fa sempre nei confronti del sindaco uscente per capire anche lo stato dell’arte e i fascicoli più scottanti”. Con Michetti, ha aggiunto la sindaca uscente, “ci siamo concentrati sul tema del lavoro, abbiamo discusso della partita di Alitalia, un dossier importante a livello cittadino e nazionale”.

“Ci sono oltre 10.500 lavoratori che stanno rischiando di fatto il loro posto – ha detto ancora la Raggi – perché ITA non li riassorbe, addirittura sembra che il governo voglia portare una parte di traffico su Milano Malpensa e questo è un problema perché significa depauperare il territorio”.

“Con Michetti abbiamo parlato delle priorità, a mio avviso, da affrontare per dare continuità” al lavoro svolto “a partire da quello sulle periferie”. “Abbiamo parlato del tema trasporti – ha proseguito la Raggi -, legalità e lotta alla criminalità che va continuata in maniera molto importante, perché a Roma non possono esistere zone franche. Infine Expo che sarà un grande volano per la nostra cittù, può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo e rilancio per la Capitale e per tutto il Paese. Ho assicurato su questo come sugli altri temi, una disponibilità a collaborare perché l’interesse della città deve essere messo prima di tutto”.

Se mi sento garantita dopo questo incontro? “Io – ha concluso la Raggi commentando l’incontro con Michetti – ho rappresentato quali sono le esigenze e lui le ha recepite, poi lo vedremo all’opera. Lunedì vedrò anche Gualtieri a cui rappresenterò le stesse priorità”.