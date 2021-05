“Ieri Giuseppe Conte ha ufficializzato la candidatura per il Movimento 5 Stelle di Virginia Raggi e come Senatori eletti a Roma siamo felici di questa scelta, per il bene della nostra Capitale”. È quanto scrivono i senatori romani del M5S Paola Taverna, Giulia Lupo, Alessandra Maiorino, Pierpaolo Sileri e Gianluca Perilli.

“In questi 5 anni – aggiungono dal M5S -, Roma ha vissuto cambiamenti importanti oggi visibili agli occhi dei cittadini. I bilanci risanati e l’immenso lavoro svolto hanno consentito la programmazione e la realizzazione di tantissimi lavori. Una lista lunghissima come i 900km di strade nuove e gli oltre 100km di piste ciclabili; il risanamento di Atac, o il nuovo piano industriale per Ama”.

“Le palestre scolastiche rimesse a nuovo – proseguono ancora dal M5S parlando dei risultati raggiunti dalla giunta Raggi -, la riqualificazione della periferia e l’ampliamento dell’illuminazione laddove il buio facilitava la criminalità. Spiagge libere per i cittadini, legalità, co-housing, attenzione al sociale, aumento del personale di Polizia Urbana, bando per nuove assunzioni al Comune”.

“Ed ora un ambizioso progetto – sottolineano ancora il senatori M5S a proposito delle ricandidatura di Virginia Raggi – attraverso il programma partecipato, grazie ad uno strumento nuovo del Movimento 5 Stelle. E’ tempo di pensare ad Expo 2030 che la città vivrà come un evento diffuso per le strade, utilizzando i soldi dei contribuenti non per cattedrali nel deserto, triste eredità di una politica da dimenticare, ma opere che rimarranno patrimonio dei cittadini romani. Siamo sempre stati a fianco di Virginia Raggi, e lo saremo ancora per il bene di Roma. Un impegno coraggioso che merita di essere portato avanti insieme ai consiglieri e la giunta tutta”.