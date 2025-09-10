Rai, il consigliere Di Pietro chiede ai vertici di TeleMeloni i dettagli del contratto di consulenza di Monica Maggioni

Fateci sapere i dettagli e, soprattutto, quanto vale il nuovo contratto da consulente esterna che la Rai ha sottoscritto con l’ormai ex dipendente Monica Maggioni per i prossimi 5 anni. È la richiesta fatta dal consigliere di amministrazione Rai, Davide Di Pietro, ai vertici di viale Mazzini. Maggioni, infatti si è dimessa dalla tv pubblica dopo 33 anni di carriera, ma continuerà a condurre programmi come “In Mezz’ora” e “Newsroom”, ma da esterna. Una scelta già fatta in passato da Bruno Vespa, che ha potuto così scrivere e condurre i suoi format, ma anche ottenere contratti milionari…

Rispettati i limiti di spesa per le consulenze esterne?

La richiesta del consigliere mira a verificare la compatibilità del contratto con le norme che richiedono di limitare i costi esterni della Rai, soggetta a chiari tetti di spesa. “Egregio amministratore delegato ed egregi consiglieri – si legge infatti nella lettera -, come noto, la legge di bilancio 2025, riguardo alle consulenze esterne recita: ‘Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società Rai, la predetta società, nell’anno 2025, promuove l’adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell’anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l’anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4%. Ciò premesso, si chiede di fornire i dettagli legali ed economici relativi al nuovo contratto esterno stipulato con l’ex Direttrice di D.E.O.I., Monica Maggioni”.

Per Di Pietro “tali informazioni risultano necessarie per verificare l’eventuale coerenza dell’operazione con le misure di contenimento dei costi esterni adottate da questo cda, alle quali la Rai è richiamata a dare rigorosa attuazione in virtù della normativa vigente”.