L’agenzia di stampa Agi scrive che Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è indagato a Bergamo nell’indagine sul piano pandemico. L’accusa è di aver fornito false informazioni ai pubblici ministeri in relazione all’articolo 371 bis del codice penale.

Ranieri Guerra indagato a Bergamo per il piano pandemico

Il Fatto Quotidiano scrive che Guerra è indagato per false informazioni al pm per aver dichiarato, il 5 novembre scorso quando è stato sentito come testimone, che il piano pandemico antinfluenzale italiano non doveva essere aggiornato. Il piano pandemico è considerato ormai pacificamente risalente al 2006 perché nessuno l’ha mai modificato fino alla riscrittura nel 2021. A differenza di quanto attestato fino a poco tempo fa sullo stesso sito del ministero della Salute. E questo perché non c’erano state “variazioni epidemiologiche” né “indicazioni da parte dell’Oms di variazione del piano”.

In realtà, osserva l’ufficio guidato dal procuratore Antonio Chiappani e dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, c’erano state l’influenza suina A(H1N1) nel 2009 e la Mers nel 2012 e soprattutto le nuove linee guida dell’Oms nel 2013 e nel 2017 e quelle della Commissione e del Parlamento europeo nel 2019 e ancora nel 2013.