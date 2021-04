Il bollettino sul coronavirus di oggi, 9 aprile 2021 con i nuovi positivi nelle regioni e i cambi di colore tra zona rossa e arancione. Dopo i 17.221 nuovi positivi e i 487 decessi di ieri i dati della Protezione Civile illustrano la situazione dei contagi nelle regioni nel bollettino del ministero della Salute. Secondo le ultime indiscrezioni le regioni in zona rossa dopo l’ordinanza di oggi saranno Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna (che ci entra dopo essere stata in bianco un mese fa. Tutte le altre regioni dovrebbero essere in zona arancione, comprese Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria (che però è in bilico). Articolo in aggiornamento: clicca qui per aggiornare

9 aprile: il bollettino sul coronavirus di oggi

Secondo le ultime notizie sulla zona rossa e arancione quindi Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna e Toscana dovrebbero diventare zona arancione mentre la Calabria è in bilico tra rosso e arancione. Campania, Valle D’Aosta e Puglia restano zona rossa. La Sardegna diventa zona rossa. Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile anche secondo il governatore Attilio Fontana. L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi nelle regioni dicono in sintesi che:

nelle Marche ci sono 452 nuovi positivi;

ci sono 452 nuovi positivi; in Veneto ci sono 988 nuovi positivi;

ci sono 988 nuovi positivi; la Toscana ha 1309 nuovi positivi;

ha 1309 nuovi positivi; in Alto Adige ci sono 166 nuovi positivi;

ci sono 166 nuovi positivi; La Basilicata conta 212 nuovi positivi;

Nel dettaglio, in 24 ore ci sono 452 positivi al coronavirus tra le 2.661 nuove diagnosi (17%) nelle Marche. Dei casi, riferisce il Servizio Sanità della Regione, 124 riguardano persone della provincia di Ancona, 96 di quella di Pesaro Urbino, 93 della provincia di Ascoli Piceno, 75 del Maceratese e 36 del Fermano; 28 i casi da fuori regione. Dei contagiati 65 presentano sintomi. Nel Percorso Screening Antigenico, invece, effettuati 721 test e riscontrati 31 positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con “rapporto positivi/testati al 4%”.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati in tutto “5.122 tamponi: 2.661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso Antigenico) e.2461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%)”. I contagi tra le nuove diagnosi derivano da contatti in setting domestico (115), contatti stretti di positivi (124), in setting lavorativo (7), in ambiente di vita/socialità (3), in setting assistenziale (2), screening percorso sanitario (1). Per altri 135 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Sono invece 988 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,74%. Lo riferisce il Presidente del Veneto Luca Zaia. Gli infetti totali dall’inizio dell’emergenza salgono a quota 393.282. I morti in un giorno sono 38, portando il totale a 10.899. Il numero degli attualmente positivi in Veneto è di 32.918. I ricoverati in meno sono complessivamente 74 (il numero è 2.194:, 1886 in area non critica (-61), 308 in area critica (-13). “Oggi mi sembra un buon bollettino” ha commentato Zaia.

Bollettino coronavirus oggi: i casi nelle regioni

Il bollettino regionale dice che i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana sono 1.309 su 26.094 test di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi e’ del 5,02% sul totale dei tamponi e del 14,4% sulle prime diagnosi. Sul fronte delle vaccinazioni 20.116 dosi Pfizer sono state somministrate ieri agli over 80 e 2.629 dosi Moderna agli estremamente vulnerabili. Per la fascia 70-79 anni 2.898 dosi somministrate, in attesa della nuova fornitura da parte di AstraZeneca.

In Alto Adige sono 110 i nuovi casi di Covid-19 nella giornata di ieri su 11.238 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi per un dato complessivo di 1.149 vittime dall’11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 62 su 1.066 tamponi molecolari esaminati e 48 su 10.172 test antigenici eseguiti. Su 206.827 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.119 sono risultate positive mentre le persone con test antigenico positivo sono 24.843. Resta stabile la pressione sugli ospedali con 72 pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, sempre 24 (nessuna variazione dal dato di ieri) in terapia intensiva, 51 nelle strutture private convenzionate e 56 in isolamento nelle due strutture appositamente allestite.

In Basilicata sono 212 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (201 sono residenti) registrati nel bollettino regionale, su un totale di 1.773 tamponi molecolari, e sono 4 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 158. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.781 (+39), di cui 4.602 in isolamento domiciliare. Sono 14.802 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 462 quelle decedute.

Le regioni in zona rossa e arancione da martedì 13 aprile

Intanto la bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute dice che otto Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Sei Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta) che hanno un livello di rischio alto. Quindici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) che hanno una classificazione di rischio basso.

Sempre secondo la bozza rimane alto il numero di Regioni e di province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree mediche sopra la soglia critica (15 contro le 14 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (41%). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in lieve aumento da 3.716 (30/03/2021) a 3.743 (06/04/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche sopra la soglia critica (44%) con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 29.231 (30/03/2021) a 29.337 (06/04/2021).

Le vaccinazioni coronavirus in Italia

Sono intanto 12.059.220 i vaccini anti-Covid-19 somministrati nel nostro Paese, il 77,5 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.568.730 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.328.200 di Moderna e 3.988.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 3.704.845 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:01 di oggi.

La somministrazione ha riguardato 7.120.018 donne e 4.939.202 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.105.317 operatori sanitari, 512.768 unità di personale non sanitario, 582.104 ospiti di strutture residenziali 4.194.707 over 80, 240.946 personale Forze armate, 1.088.883 personale scolastico e 2.334.495 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, la Valle D’Aosta con 28.581 (l’88 per cento), il Veneto con 1.095.515 dosi (l’86,5 per cento), la Toscana con 836.220 dosi (l’83,1 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (1.910.290 dosi), seguita da Lazio (1.223.302 dosi) e Veneto (1.095.515).

Il bollettino del coronavirus dell’8 aprile 2021

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 8 aprile 2021, contava 17.221 nuovi contagi in Italia, in aumento rispetto ai 13.708 del giorno prima ma con 362.162 tamponi, 22mila più di ieri. In leggero aumento il tasso di positività, al 4,7%, ma dopo i dati “pasquali” degli ultimi giorni, che risentivano dei pochi test effettuati. Sembra confermato il trend in discesa (giovedì scorso i casi erano stati 23.649). I decessi sono 487, contro il dato-monstre di ieri (627) che però risentiva di alcuni recuperi.

Le vittime totali da inizio epidemia erano 112.861. In calo i ricoveri come il giorno prima: le terapie intensive che erano 20 di meno (il giorno prima-60) con 259 ingressi del giorno, 3.663 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calavano di 465 unità (ieri -21), per un totale di 28.851.