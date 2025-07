La Madonna di Tajani

Incredibile Tajani sulla bandiera europea: azzurra come l’abito della Madonna e 12 stelle in onore delle 12 tribù di Israele. Ma è impazzito?

Sara Corsi

via email

Gentile lettrice, se fosse stata la bandiera statunitense, Tajani avrebbe detto che le 13 strisce bianche e rosse sono le 12 tribù di Israele più la tribù di Netanyahu, e che le 50 stelle su fondo blu (sempre per la Madonna, s’intende) non simboleggiano i 50 stati confederati come si crede bensì l’età della Vergine: infatti Gesù morì a 33 anni, la madre lo partorì all’età di 17 anni e 33 + 17 fa appunto 50. Come abbiamo potuto non pensarci prima? Scherzi a parte, dubito che Tajani sia in preda a crisi mistica con delirio diplomatico annesso e penso invece che quel post simil-leghista (un’eco di Salvini che bacia la corona del rosario e Bossi che benedice la “sacra” acqua del Po) sia una furbata inquadrabile in una duplice strategia. Da una parte, come leader di Fi, tenta di raggiungere il 10% e, a caccia di voti, punta all’elettorato cattolico più credulone (ammesso che tale elettorato esista). E dall’altra parte penso che l’intento sia di segnalarsi come amico incrollabile di Israele per ottenere il sostegno dei poteri forti ebraici, nazionali e internazionali. Da qui l’idea di reinterpretare la bandiera dell’Ue richiamando (fasulle) radici giudaico-cristiane. Quali siano i favori che forse Tajani si aspetta dai poteri forti giudaici, solo lui stesso potrebbe dircelo. Ma non lo farà. Comunque la sua uscita segnala che, contrariamente a quanto si credeva, Tajani non dorme in piedi, ma si è svegliato. Però chissà cosa gli hanno messo nel caffè.