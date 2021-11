L’Italia fa il pieno di procedure di infrazioni europee, abbattendo tutti i record. L’ultimo aggiornamento, risalente a fine settembre, ha portato il totale a quota 97, la cifra più alta dal 2016. Un sensibile incremento rispetto all’eredità lasciata dal governo Conte II, che si era fermato a 81 procedure (leggi l’articolo), tenendo sostanzialmente stabile la cifra durante la durata dell’esecutivo. E adesso, oltre al dato quantitativo, si guarda con preoccupazione anche a quello pecuniario, per il salasso che potrebbe abbattersi sull’Italia in caso di condanna in sede Ue.

CONTO SALATO. Finora le procedure finite in sanzioni, dal 2012 al 2020, hanno avuto un costo di oltre 750 milioni di euro per le casse statali. Alla montagna che si era accumulata in precedenza, si sono aggiunti, appunto, nove “richiami” da parte della Commissione europea. Tra le notifiche più recenti ci sono il mancato recepimento della direttiva relativa “alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada” e un’altra che concerne “l’apertura dei dati” e il “riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”.

Non basta, insomma, la lealtà all’Ue del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola (nella foto). Bruxelles chiede i fatti, non le patenti di europeismo. Tra le vecchie procedure ci sono quelle che hanno già portato alla condanna da parte della Corte di Giustizia europea. L’Italia ha ancora sul groppone la questione delle discariche abusive, per cui lo Stato ha pagato multe per 232 milioni di euro, dal 2015 al 2020. Non va meglio l’emergenza rifiuti in Campania, che è costata ai contribuenti 217 milioni di euro.

Nel 2020 si è aperto un nuovo fronte: la contestazione del “mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. La relazione della Corte dei Conti riferisce che sono stati sborsati, su questo capitolo, settet milioni e mezzo di sanzioni nello scorso anno. Sul tavolo restano poi aperte “infrazioni storiche”, come quella sull’eccesso di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, l’affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia-Livorno, risalenti al 2014, o la bomba ambientale dell’Ilva di Taranto, notificata nel 2013.

TRAGUARDO LONTANO. L’obiettivo del governo Draghi è di abbattere, entro fine anno, il numero delle procedure. Il dipartimento di Palazzo Chigi punta a depennare, in totale, 38 contestazioni. Nell’ultimo Consiglio dei ministri sono stati licenziati dei decreti che dovrebbero portare all’archiviazione di 12 procedure, mentre il via libera alla legge europea potrebbe farne chiudere altre 26. Ma il provvedimento, approvato al Senato, deve tornare alla Camera. Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il tempo. E il giudizio ultimo della Commissione europea.