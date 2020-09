Recovery Fund, Di Maio: “Spendere per imprese, lavoro e riforma fiscale. Dobbiamo essere ambiziosi per superare criticità mai vissute dal dopoguerra”

“Credo che il Recovery fund rappresenti il fatto che l’Italia si sia fatta rispettare in Europa”. E’ quanto ha detto ad Agorà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Per Di Maio questa “è una fase importantissima perché sono in giorni in cui ci stiamo confrontando con la Commissione europea” per i progetti. “Siccome siamo quelli che prenderanno più soldi – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo -, tutti gli altri paesi vorranno sapere bene come li spenderemo. Penso che nei prossimi mesi dovremo stare attentissimi anche a quali saranno i soggetti attuatori, perché se non facciamo squadra rischiamo che i soldi vadano nella direzione sbagliata e non ce li danno. Dove li dobbiamo spendere? Imprese, lavoro, riforma fiscale”, ha spiegato illustrando gli obiettivi. Secondo il ministro, “i danni sono stati ingenti e noi dobbiamo essere ambiziosi perché dobbiamo superare criticità che l’Italia non ha mi vissuto dal dopoguerra ad oggi”.