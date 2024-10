Redditi dei Parlamentari, online le prime documentazioni: in testa c'è Meloni con 459mila euro. Ma mancano all'appello molti parlamentari

Sono online, sui siti della Camera e del Senato, i primi dati dei redditi dei Parlamentari. Da questi, spicca il balzo della premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha denunciato un reddito pari a 459.460 euro, in crescita rispetto ai 293.531 dello scorso anno. Un risultato reso possibile soprattutto dal successo dei suoi due libri, che si sommano all’indennità da parlamentare: “Io sono Giorgia” uscito nel 2021 e “La versione di Giorgia”, scritto con il giornalista Alessandro Sallusti lo scorso anno.

Guardando al centrodestra, stabile il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso il cui reddito ammonta a circa 103mila euro, come anche il segretario della Lega e vice premier, Matteo Salvini, che come l’anno precedente dichiara 99.699 euro. Al momento non risulta ancora disponibile la documentazione patrimoniale del ministro degli esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Guardando all’opposizione, al primo posto c’è il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, che dichiara circa 101 mila euro. Dietro di lui, il leader di Sinistra italiana e anche lui deputato Avs, Nicola Fratoianni, con 98.979 euro. Al terzo posto, c’è Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, che ha denunciato un reddito pari a 98.471 euro. Una classifica provvisoria che rischia di cambiare visto che, come un gran numero di parlamentari sia del centrodestra che del centrosinistra, mancano ancora le documentazioni patrimoniali del leader M5S, Giuseppe Conte, del vertice di Azione, Carlo Calenda, e del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.