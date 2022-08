Davanti al caro bollette, alle tensioni internazionali e al rischio povertà che secondo l’Eurostat dilaga in Italia, c’è ancora chi pensa di riformare – o peggio abolire – il Reddito di cittadinanza. Sembra incredibile ma non passa giorno senza che un opinionista o il politico di turno spari a zero su questa misura a supporto dei più deboli.

A smontare la narrazione mainstream ci ha pensato il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, ospite di Dritto e Rovescio, che ha difeso a spada tratta la misura: “Va mantenuta così com’è, aiuta chi non ce la fa e incide sulla spesa pubblica per appena lo 0,9%”.