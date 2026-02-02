Abbonati
02/02/2026
15:10
Referendum sulla giustizia, cosa dicono davvero i sondaggi: il sì resta in netto vantaggio

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla giustizia confermano il vantaggio del sì, nonostante qualche rilevazione veda il no più vicino.

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere si avvicina. Manca poco più di un mese e mezzo al voto del 22 e 23 marzo e i sondaggi sembrano segnare un trend abbastanza chiaro, ma la partita non è chiusa.

È il Sole 24 Ore a raccogliere le diverse rilevazioni delle ultime settimane per provare a costruire lo scenario più probabile, allo stato attuale, in vista del voto referendario. Attualmente il trend è chiaro e il sì è in netto vantaggio. Solo per un sondaggio, infatti, la partita è in equilibrio e l’ipotesi di una vittoria del no non deve essere scartata.

Per tutti gli altri il vantaggio di chi è a favore della riforma voluta dal governo e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è netto. Il distacco arriva anche vicino ai 20 punti percentuali. Bassa, invece, è l’affluenza, stimata da tutti al di sotto del 50%. In ogni caso, non essendo previsto il quorum, il dato sull’affluenza non inciderà sull’esito del referendum. 

Referendum sulla giustizia, cosa dicono davvero i sondaggi

L’ultimo sondaggio, in ordine di tempo, è quello dell’istituto Noto per Porta a Porta. Il primo dato è a che votare andrà, secondo quanto detto dagli intervistati, il 45% del campione. Il 59% si esprimerà a favore della riforma, il 41% contro. Il vantaggio del sì è quindi netto ed è anche in crescita rispetto al 57% stimato a dicembre dalla stessa rilevazione. 

Controcorrente è invece il sondaggio dell’istituto Ixè: in questo caso il vantaggio del sì è praticamente inesistente, con un 50,1% a favore e un 49,9% contrario alla riforma e pronto a votare no. Ci sono poi altri sondaggi, risalenti a qualche giorno prima (intorno a metà gennaio), come quello di Piepoli: il sì è stimato al 59%, il no al 41%. 

Minore il vantaggio secondo una rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, con il 52,7% di favorevoli alla riforma e il 47,3% di contrari. Un altro sondaggio è quello di Only Numbers per Porta a Porta: qui la novità è che si valuta anche l’impatto degli indecisi (stimati al 14%). Il sì è comunque nettamente in vantaggio al 50,3%, mentre il no si ferma al 35,4%. 

