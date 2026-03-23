Referendum sulla giustizia, quando arriveranno gli exit poll e come seguire i risultati in diretta

Quando arriveranno gli exit poll e i risultati del referendum sulla giustizia e come seguire l'esito del voto in diretta.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è allo sprint finale. Ultime ore per votare prima della chiusura dei seggi – alle ore 15 di lunedì 23 marzo – e dell’arrivo dei risultati della consultazione popolare. I cittadini sono chiamati a scegliere se confermare o cancellare la riforma della giustizia introdotta dal governo di Giorgia Meloni e dal guardasigilli, Carlo Nordio. L’affluenza, alle ore 23 di domenica, è già oltre il 46%.

I risultati del referendum arriveranno alla chiusura dei seggi, sin da subito con i primi instant poll ed exit poll. Poi si proseguirà con i dati sull’affluenza e con lo spoglio in tempo reale delle schede, fino ad arrivare ai risultati definitivi della sfida referendaria. Ma quando arriveranno i risultati con precisione? E come seguire l’esito del voto? Qui sarà disponibile anche la diretta con le principali novità dai seggi.

Referendum sulla giustizia, su cosa si vota: i punti principali della riforma

Per il referendum sulla giustizia la scelta è tra due solo opzioni: gli elettori ricevono una scheda e dovranno scegliere se confermare la riforma del governo – barrando il Sì – o se cancellarla – barrando il No. Si tratta di un referendum di tipo confermativo e non è previsto il quorum, per cui il dato sull’affluenza non è decisivo per la validità della votazione.

La riforma introduce tre novità principali. La prima riguarda la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. La seconda novità riguarda il possibile sdoppiamento del Csm: verrebbero istituiti due organi separati, uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Viene inoltre previsto un sorteggio per scegliere parte dei membri del Csm. Sorteggio previsto anche per la nuova Alta Corte disciplinare, un organo chiamato a valutare l’operato dei magistrati ed erogare sanzioni.

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Quando arriveranno i primi exit poll e i risultati definitivi e come seguire l’esito del voto

Ma quando conosceremo l’esito del voto? Sin dalla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì 23 marzo, arriveranno i primi dati. Non solo quelli sull’affluenza, ma anche exit poll e instant poll. A fornirli saranno le principali reti televisive italiane: attesi gli instant poll di YouTrend per SkyTg24. Probabile, come di consueto, che vengano forniti pure i dati di Swg per il TgLa7 e del Consorzio Opinio per la Rai.

Dopo gli exit poll dovrebbero arrivare anche le prime proiezioni, ritenute più affidabili per prevedere l’esito del voto. Ma quando si avranno i risultati definitivi e quando si saprà se il referendum sarà passato o meno? Per avere la certezza bisognerà attendere il pomeriggio, probabilmente non troppo a lungo considerando che lo spoglio delle schede dovrebbe essere rapido. Ma molto dipende dall’eventuale vicinanza tra Sì e No. In caso di margine ristretto, c’è il rischio di dover attendere a lungo per avere i risultati definitivi e sapere quale delle due opzioni si è affermata.