Referendum sulla giustizia, i risultati in diretta: vittoria del No, vantaggio “incolmabile”

Gli exit poll e i risultati in diretta del referendum sulla giustizia: per YouTrend il vantaggio del No è ormai incolmabile.

Vince il No. Il gap è ormai “incolmabile”, secondo i sondaggisti. Il referendum sulla giustizia consegna la vittoria del No, quindi la riforma voluta dal governo Meloni e dal ministro Carlo Nordio non entrerà in vigore. I risultati parlano ormai chiaramente e confermano un vantaggio abbastanza netto per il No, vicino ai dieci punti percentuali.

Con l’affluenza al di sopra delle aspettative degli analisti, anche il dato definitivo sulla partecipazione al voto è molto atteso. Alle 23 di domenica sera l’affluenza superava il 46% e alla fine è stata attorno al 59%. Qui è possibile seguire l’esito del referendum in diretta, con tutti i risultati aggiornati, dagli exit poll allo spoglio delle schede.

I risultati del referendum sulla giustizia: la diretta

Ore 16.49: Giorgia Meloni conferma che non pensa a un passo indietro, ammettendo la sconfitta al referendum: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”, scrive sui social.

conferma che non pensa a un passo indietro, ammettendo la sconfitta al referendum: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”, scrive sui social. Ore 16.40: Secondo le stime di YouTrend, il No ha vinto in 14 Regioni , in 3 ha vinto il Sì e in quattro l’esito è incerto. Il Sì vince solo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No vince in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Dato per incerto l’esito in Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.

, in 3 ha vinto il Sì e in quattro l’esito è incerto. Il Sì vince solo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No vince in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Dato per incerto l’esito in Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta. Ore 16.12: Youtrend dà per certa la vittoria del No . Secondo quanto scrive su X l’Istituto, con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile: Sì al 45,6%, No al 54,4%.

Ore 16.00: L’ultimo instant poll di Swg per il TgLa7 consolida il vantaggio del No tra il 51 e il 55% contro il Sì al 45-49%.

tra il 51 e il 55% contro il Sì al 45-49%. Ore 15.45: No al 53,1% e Sì al 46,9% con una copertura del campione del 12%, secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai.

del Consorzio Opinio per la Rai. Ore 15.38: Si amplia il margine del No per gli instant poll di Swg per il TgLa7: è al 50-54% contro il 46-50% del Sì.

Ore 15.30: Cresce il No per le intention poll di Tecnè per Rete 4: ora si attesta al 50-54% contro il 46-50% del Sì.

per le intention poll di Tecnè per Rete 4: ora si attesta al 50-54% contro il 46-50% del Sì. Ore 15.15: Cesare Parodi si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari.

si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. Ore 15.00: I primi instant poll di Swg per il TgLa7 danno il No in vantaggio con una forbice tra il 49% e il 53% contro il 47-51% del Sì. Uguale, con le stesse percentuali, l’instant poll anche di Consorzio Opinio per la Rai e di Tecnè per Mediaset. YouTrend, per SkyTg24, indica una prevalenza del No con il 51,5% contro il 48,5% del Sì.

Referendum sulla giustizia, su cosa si vota: i punti principali della riforma

Per il referendum sulla giustizia la scelta è tra due solo opzioni: gli elettori ricevono una scheda e dovranno scegliere se confermare la riforma del governo – barrando il Sì – o se cancellarla – barrando il No. Si tratta di un referendum di tipo confermativo e non è previsto il quorum, per cui il dato sull’affluenza non è decisivo per la validità della votazione.

La riforma introduce tre novità principali. La prima riguarda la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. La seconda novità riguarda il possibile sdoppiamento del Csm: verrebbero istituiti due organi separati, uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Viene inoltre previsto un sorteggio per scegliere parte dei membri del Csm. Sorteggio previsto anche per la nuova Alta Corte disciplinare, un organo chiamato a valutare l’operato dei magistrati ed erogare sanzioni.

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Quando arriveranno i primi exit poll e i risultati definitivi e come seguire l’esito del voto

Ma quando conosceremo l’esito definitivo del voto? Sin dalla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì 23 marzo, arriveranno i primi dati. Non solo quelli sull’affluenza, ma anche exit poll e instant poll. A fornirli saranno le principali reti televisive italiane: attesi gli instant poll di YouTrend per SkyTg24, così come quelli di Swg per il TgLa7 e del Consorzio Opinio per la Rai.

Dopo gli exit poll dovrebbero arrivare anche le prime proiezioni, ritenute più affidabili per prevedere l’esito del voto. Ma quando si avranno i risultati definitivi e quando si saprà se il referendum sarà passato o meno? Per avere la certezza bisognerà attendere il pomeriggio, probabilmente non troppo a lungo considerando che lo spoglio delle schede dovrebbe essere rapido. Ma molto dipende dall’eventuale vicinanza tra Sì e No. In caso di margine ristretto, c’è il rischio di dover attendere a lungo per avere i risultati definitivi e sapere quale delle due opzioni si è affermata.