Regeni, pm: “La Farnesina si attivi per ottenere collaborazione dall’Egitto”

“Lo diciamo sin da ora: servirà un proficuo lavoro del ministero degli Esteri che dovrà suscitare la collaborazione delle autorità egiziane. Solo la polizia egiziana, infatti, può notificare gli atti e dare il via libera per ascoltare a processo i 27 testimoni inseriti nella nostra lista e che vivono in Egitto. Questa collaborazione sarà fondamentale per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti”. È quanto ha affermato oggi in aula il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, illustrando la lista dei testimoni da ascoltare nel processo a carico di quattro 007 egiziani a accusati di aver sequestro, torturato e ucciso Giulio Regeni.

“Il quadro complessivo che è emerso – ha aggiunto il magistrato – è quello di una ragnatela che piano piano, tra il settembre del 2015 ed il 25 gennaio del 2016, si è stretta attorno a Regeni da parte degli imputati. Ragnatela creata sia attraverso l’acquisizione del passaporto a sua insaputa, perquisizioni in casa in sua assenza, pedinamenti, fotografie e video, sia attraverso le persone ‘amiche’ che Regeni frequentava le quali riferivano, in tempo reale, agli imputati dei loro incontri con l’italiano”.

Sono dieci gli elementi probatori definiti dalla Procura di Roma “decisivi” a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, tortura ed omicidio di Giulio Regeni. È quanto emerge dall’intervento in aula del Procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco che ha illustrato la lista testi depositata alla Corte d’Assise e ha chiesto che vengano acquisiti gli atti della Commissione parlamentare d’inchiesta.

Tra i dieci punti illustrati dal rappresentante dell’accusa compaiono i video della fermata della metro del Cairo dove Giulio venne prelevato a cui mancano i dieci minuti in cui fu preso, il pc di Regeni che ha fornito elementi utili sul movente, i tabulati telefonici. Per la Procura di Roma uno degli elementi è rappresentato dai tanti tentativi di depistaggio sull’individuazione dei quattro imputati: si va dal movente sessuale, al rapina e quello più grave, a detta dei pm, il ritrovamento dei documenti del giovane in una abitazione collegata ad una banda criminale poi uccisa dalle forze dell’ordine egiziane.

“A seguito di questa attività gli imputati si sono erroneamente conviti che Regeni fosse una spia inglese, mandata per fornire finanziamenti i sindacati vicini ai Fratelli musulmani” ha aggiunto Colaiocco. Nelle liste dei testimoni depositate all’attenzione dei giudici della prima corte d’assise compaiono, tra gli altri, i nomi del presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, l’ex premier Matteo Renzi e l’ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. E ancora: Marco Minniti, ex responsabile della autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo e l’allora segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni.

“Non commentiamo le parole della premier Meloni, diciamo solo che nel nostro Paese fortunatamente c’è la separazione dei poteri, a differenza di quello che succede nei regimi” affermano l’avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, commentando la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri al Cairo.

“I genitori di Giulio Regeni, dopo la decisone di respingere e eccezioni di nullità del processo avanzate dalla difesa dei quattro agenti segreti egiziani imputati per l’omicidio di Giulio, hanno dichiarato oggi che sono ostinamente presenti. Quella che invece è ostinatamente assente nei confronti della vicenda di Giulio Regeni é la premier Meloni che firma accordi con l’Egitto senza proferire una parola sulla questione degli imputati assenti al processo per la morte di Giulio e della mancanza di collaborazione del regime egiziano nei confronti dei magistrati italiani. E dimenticando la repressione contro il dissenso di Al-Sisi” afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

