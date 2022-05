Renato Zero: età, vero nome, canzoni, concerti 2022 e moglie del cantante

Chi è Renato Zero, il cantautore che ha realizzato brani indimenticabili che sono ormai indelebili nel cuore del grande pubblico italiano?

Renato Zero: età, vero nome e canzoni

Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, è nato a Roma il 30 settembre 1950 e ha 71 anni. per quanto riguarda il suo nome d’arte, il cantautore romano aveva stipulato un contratto per esibirsi al Ciack per 500 lire al giorno. Nel corso delle sue esibizioni presso il locale della capitale, si sentiva spesso urlare contro la frase “sei uno zero”. Invece di risentirsi per le offese ricevute, l’artista ha deciso di adottare “zero” come cognome dando vita al suo personaggio.

Per molti anni, si è esibito nei locali romani con spettacoli di ballo e canto e, da precursore dei tempi, ha cominciato a mostrare in pubblico travestimenti trasgressivi e originali che ideava personalmente.

Negli anni ’60 del secolo scorso, è entrato a far parte del gruppo I Collettoni dei quali facevano parte i suoi più grandi e storici amici come, ad esempio, Loredana Bertè.

A partire dagli anni ’70, ha raggiunto il successo con brani come Mi vendo, Triangolo e Il carrozzone. Nel decennio successivo, ha vissuto un periodo di profonda crisi che lo ha poi portato a partecipare al Festival di Sanremo nel 2991 con Spalle al muro. A partire dalla partecipazione a Sanremo l’artista ha vissuto una nuova fase di successi.

Concerti 2022 del cantante

Nel corso della sua carriera, Renato Zero ha pubblicato 44 album e ha scritto oltre 500 canzoni, incluse quelle realizzate per altri artisti.

Per festeggiare il suo 70esimo compleanno, caduto in piena pandemia Covid il 30 settembre 2020, l’artista ha organizzato quattro concerti che si terranno nelle giornate del 23, 24, 25 e 30 settembre 2022 al Circo Massimo a Roma. I concerti 2022 sono stati battezzati “Zerosettanta”.

Vita privata e moglie di Renato Zero

In considerazione dei suoi travestimenti e della sua solita ambiguità, il pubblico ha spesso ipotizzato che Renato Zero fosse omosessuale. Il cantautore, tuttavia, non ha mai confermato né smentito le illazioni formulate a riguardo.

In passato, è noto che l’artista abbia avuto una moglie: era sposato, infatti, con Lucy Morante, conosciuta negli anni ’70.