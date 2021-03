Matteo Renzi in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrain, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

Renzi in Bahrain per la Formula Uno con Salman Al Khalifa

Renzi è stato immortalato dalle telecamere di Sky: nelle immagini il senatore appare in compagnia di Corinna Schumacher, dell’ex pilota Jean Alesi e del dottor Riccardo Ceccarelli, medico a capo dell’équipe che si occupa della salute dei piloti di Formula 1. Il nuovo viaggio nel mondo arabo arriva pochi giorni dopo la difesa della sua amicizia con il principe ereditario Mohammad bin Salman, accusato dalla Cia di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. “Non mi dimetto dal board del ‘FII Institute’ (l’organismo controllato dal fondo sovrano saudita, ndr) e non sono in alcun conflitto d’interesse. Mohammad bin Salman? È un mio amico e che sia il mandante dell’omicidio Kashoggi lo dite voi”, aveva detto in settimana ai giornalisti in risposta all’intervista realizzata a bin Salman, in piena crisi di governo, nella quale elogiava le politiche dell’Arabia Saudita e la definiva un “Nuovo Rinascimento”.

Incredibile!!

Ora In tv sulla 8 hanno inquadrato matteo renzi al paddok del GP del Bahrain e lui ha guardato la telecamera con il suo sorrisino!!

Per me puo andare dove vuole (lui che può….. io non può’)….ma mi sa molto di sfida nei nostri confronti !! — maaaxxx (@maaaxxx13) March 28, 2021

Ad inizio marzo, invece, era tornato nei Paesi arabi insieme all’amico Marco Carrai per un soggiorno a Dubai. I motivi del viaggio negli Emirati Arabi, reso noto da La Stampa il 7 marzo, sono rimasti tuttora ignoti. Adesso, dopo il tour in Africa rivelato da Il Fatto Quotidiano, Renzi è volato in Bahrain, Regno alleato dell’Arabia Saudita.

Renzi è a vedere la F1 in Bahrain. Ciao poveri coglioni che lo sostenete. #F1 #arabiaviva #italiamorta — Luca Salvarani (@LucaSalvarani11) March 28, 2021

E sui social network è scoppiata una nuova polemica. In molti, infatti, su Twitter e Facebook si domandano come il leader di Italia viva sia potuto volare in Bahrein nonostante le restrizioni per il coronavirus. Soprattutto, molti utenti si chiedono se abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli è stato pagato l’alloggio in albergo.