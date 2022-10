Renzi è pronto a incassare. Se i vicepresidenti delle Camere andranno a Pd e M5S, il leader di Iv vuole mettere le mani sul Copasir

Matteo Renzi torna a imporsi sulla scena politica e avanza pretese sul Copasir: l’obiettivo del leader di Italia Viva è stato espresso in modo chiaro dal diretto interessato.

Renzi è pronto a incassare: le richieste del leader di Iv sugli incarichi parlamentari

Mentre il Centrodestra è alle prese con una faida interna e Giorgia Meloni litiga a mezzo social con il segretario dem Enrico Letta, Matteo Renzi ha dimostrato di essere pronto a incassare la sua fetta di incarichi parlamentari che spettano all’opposizione. Lo scenario si delineerà nel corso della prossima settimana, dopo l’elezione dei quattro vicepresidenti delle Camere. Eppure, l’ex rottamatore ha già dichiarato apertamente qual è la poltrona che intende rivendicare. Il leader di Italia Viva mira alla presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare che vigila sull’attività dei servizi segreti.

Si tratta di un tema al quale Renzi tiene molto come già dimostrato in passato con il famoso e altrettanto oscuro incontro natalizio in Autogrill organizzato alla fine del 2020 con l’agente del Dis Marco Mancini. Del resto, all’epoca del Conte II e poco prima che facesse cadere il Governo, il leader di Iv spingeva affinché l’allora premier Giuseppe Conte rinunciasse alla delega all’intelligence.

Se i vicepresidenti delle Camere andranno a Pd e M5S, Renzi vuole mettere le mani sul Copasir

Intervenendo a un evento a Firenze, Renzi ha ipotecato il Copasir e ha affermato di aspirare a una imprecisata “presidenza della Commissione speciale d’indagine sugli acquisti del Covid”.

Intanto, a proposito degli incarichi parlamentari riservati all’opposizione, ha dichiarato: “Io non lo so cosa ci danno. Se ci danno la vicepresidenza alla Camera o al Senato. Quello che ci danno si prende – e ha aggiunto –. Poi ci sono le presidenze di commissioni: per legge ci spetta il Copasir. È chiaro che, ove ci fossero tutti gli uffici di presidenza a 5 Stelle, Pd e non a noi chiederemo il Copasir. La Vigilanza Rai per consuetudine va all’opposizione, ma non è norma scritta”.

“Cosa vorrei? Se potessi decidere io, chiederei una cosa in Parlamento: la presidenza della commissione speciale d’indagine sugli acquisti del Covid”, ha proseguito Renzi. “Siccome la Meloni ha detto che farà questa commissione, mi piacerebbe che ci dessero la presidenza, ma sono convinto che a pezzi del Pd non piaccia. Si scommette che non me la danno? Prima di quello mi danno il Copasir, le giunte, mi danno ogni cosa”.

Sulla questione, verrà fatta maggiore chiarezza a partire da mercoledì 19 ottobre ossia quando i due rami del Parlamento verranno riuniti per eleggere i vicepresidenti. Se tra questi non dovesse figurare neppure uno dei parlamentari di Iv, sarebbe plausibile che la richiesta di Renzi sia stata ascoltata e accolta.