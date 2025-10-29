Il nuovo “caso Ghiglia” (che si aggiunge a quello “vecchio”) infiamma le opposizioni che passano all’attacco chiedendo l’audizione del membro dell’Autorità in sede di commissione di Vigilanza Rai.

“La Rai batta un colpo e Ghiglia venga in vigilanza”

“Le dichiarazioni di Ghiglia confermerebbero che l’ex ministro Sangiuliano avrebbe chiesto un trattamento preferenziale per una vicenda personale”, dichiarano i membri dem della Vigilanza, “chiediamo all’azienda pubblica di battere un colpo, difendendo la propria autonomia e la credibilità del servizio pubblico. E a Ghiglia, che propone un faccia a faccia televisivo con Ranucci, diciamo che oltre al confronto mediatico la sede giusta è il Parlamento. Per questo chiediamo che Ghiglia venga audito in Commissione di Vigilanza, perché è in quella sede istituzionale che deve chiarire quanto accaduto”.

Carotenuto: “Intrecci inquietanti tra politica e istituzioni”

“La vicenda della multa inflitta dal Garante della privacy a Report assume contorni ancora più inquietanti”, osserva il capogruppo M5s in Vigilanza Dario Carotenuto, per il quale “siamo in presenza di intrecci tra politica e istituzioni che aggiungono gravità ad una vicenda già di per sé molto grave. Le ombre aumentano. Serve immediatamente chiarezza sulla gestione dei procedimenti dell’Autorità e sulla possibile influenza di rapporti personali e politici”. E aggiunge: “Se ci sono responsabilità siano accertate senza omissioni: ne va della tutela dell’immagine e dell’indipendenza del garante e soprattutto della difesa della libertà di stampa”.

Per Angelo Bonelli di Avs ” Ghiglia deve dimettersi immediatamente. Non tollerabile che un membro del Garante della Privacy, chiamato a garantire terzietà e imparzialità, intrattenga rapporti diretti con esponenti del governo o del partito di maggioranza”.

Ranucci e Corsini mercoledì in Vigilanza Rai

Intanto per mercoledì prossimo è stata fissata l’audizione di Sigfrido Ranucci in commissione, richiesta dalle opposizioni dopo l’attentato subito dal conduttore di Report. Il giornalista sarà sentito insieme a Paolo Corsini, direttore Approfondimenti Rai.