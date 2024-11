I risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna: nei primi exit poll nettamente in vantaggio De Pascale

Il voto di domenica 17 e lunedì 18 in Emilia-Romagna, per le elezioni regionali, è una sfida a due tra Michele De Pascale ed Elena Ugolini. Entrambi puntano a succedere a Stefano Bonaccini, che ha lasciato la guida della Regione in anticipo dopo l’elezione a europarlamentare, portando alle elezioni un anno prima. I primi exit poll evidenziano un netto vantaggio per De Pascale.

Gli elettori sono chiamati a eleggere, oltre al presidente, un totale di 50 consiglieri regionali, di cui 40 con metodo proporzionale su base circoscrizionale. Vediamo come seguire in diretta i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e tutto ciò che serve sapere sul voto.

I risultati delle elezioni in diretta: cosa dicono i primi exit poll

Ore 15.01: Secondo i primi Instant poll di Swg per il TgLa7 è in netto vantaggio Michele De Pascale, con una forbice tra il 54,5% e 58,5%. Mentre Elena Ugolini si attesta tra il 39,5% e il 43,5%

Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Emilia-Romagna

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna dal 2016 e presidente dell’Unione delle province d’Italia, è il candidato del campo largo. A sostenerlo ci sono Pd, M5s, Avs, lista Riformisti Emilia-Romagna futura (+Europa, Azione, Partito Socialista e Partito Repubblicano) e Civici, con De Pascale presidente (che comprende anche Italia Viva).

A sfidarlo è l’ex rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, Elena Ugolini. È stata sottosegretaria all’Istruzione del governo tecnico guidato da Mario Monti ed è sostenuta dalla coalizione di destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Ci sono poi altri due candidati: Federico Serra e Luca Teodori.

Come si vota

All’elettore viene consegnata un’unica scheda e può: votare solo per il candidato presidente, votare per una lista dei consiglieri (e così il voto va anche al candidato presidente collegato), votare sia per la lista che per il presidente. Infine, è previsto anche il voto disgiunto, cioè il voto a un candidato presidente e a una lista non collegata. Si possono esprimere al massimo due preferenze, ma di genere diverso, altrimenti verrà annullata la seconda preferenza.

Gli exit poll delle elezioni regionali in diretta: come seguirli e quando arriveranno i risultati

L’esito della sfida delle elezioni regionali arriverà nel pomeriggio di lunedì. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, alcune emittenti televisive dovrebbero trasmettere i primi exit poll sia per l’Umbria che per l’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo dovrebbe iniziare lo spoglio in tempo reale delle schede, ma è probabile che i primi risultati attendibili arrivino a pomeriggio inoltrato. Molto probabilmente sarà possibile seguire lo spoglio sia sulle reti Rai che su La7 e Sky, con speciali dedicati alle elezioni regionali e al commento dei risultati.