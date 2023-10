Risultati elezioni suppletive Monza e comunali Foggia: quando sapremo chi ha vinto e come seguire lo spoglio in diretta

I risultati delle elezioni suppletive di Monza e delle elezioni comunali di Foggia arriveranno nel pomeriggio, con l’inizio dello spoglio previsto alle ore 15. Si vota in Lombardia per eleggere un senatore e in Puglia per il nuovo sindaco.

Per quanto riguarda le suppletive, si assegna il seggio lasciato vacante con la morte di Silvio Berlusconi: in lizza ci sono otto candidati, ma la sfida sembra essere a due, tra Adriano Galliani e Marco Cappato.

Per le elezioni comunali, Foggia torna al voto per eleggere il primo cittadino dopo due anni di commissariamento per mafia. Qui va in scena una sfida tra il centrodestra e un’inedita coalizione larghissima che comprende tutti, dal Pd al M5s, da Iv ad Azione.

Come seguire e quando arriveranno i risultati delle elezioni suppletive e comunali

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, attesa alle ore 15. Per conoscere i risultati bisognerà attendere probabilmente qualche ora, ma è possibile che sia per le suppletive che per le comunali di Foggia si possano avere notizie in merito poco dopo le 16 o le 17.

Per seguire lo spoglio in diretta e avere tutti gli ultimi dati ufficiali sulle due elezioni è possibile far riferimento al sito Eligendo del ministero dell’Interno, aggiornato in tempo reale con i dati inviati dai seggi.

Le elezioni suppletive di Monza: sfida tra Galliani e Cappato

In Brianza i seggi sono aperti fino alle 15 di lunedì 23 ottobre. Al voto sono chiamati circa 700mila elettori e l’affluenza – alle ore 23 di domenica – si ferma solamente al 14,71%. I candidati sono otto, a partire da Adriano Galliani: sostenuto dal centrodestra e voluto dalla famiglia Berlusconi.

Il principale sfidante è Marco Cappato, sostenuto da Pd, M5s. Azione, +Europa, Radicali italiani, Verdi, Sinistra Italiana, Possibile, Llbdem, Socialisti e Volt. Terzo incomodo è Cateno De Luca, sindaco di Taormina, con la lista Sud contro Nord.

Gli altri candidati sono: Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo), Domenico Di Modugno (Partito Comunista Italiano), Daniele Giovanardi (Democrazia Sovrano e Popolare), Giovanna Capelli (Unione Popolare), Andrea Brenna (Democrazia e Sussidiarietà).

I risultati delle elezioni comunali di Foggia

Per le elezioni comunali di Foggia i seggi sono aperti fino alle 15 di lunedì. Affluenza in calo alle 23 di domenica, al 46,68%. Per l’elezione del sindaco la sfida sembra essere tra centrosinistra e centrodestra, anche se i candidati in tutto sono cinque.

Il centrosinistra schiera Maria Aida Episcopo, sostenuta dal Campo Largo Progressista, con M5s, Pd, Italia Viva, Azione e sei liste civiche. Per il centrodestra, unito, il candidato è Raffaele Di Mauro.

Ci sono poi tre candidati civici: Nunzio Angiola, Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero. In caso di mancata elezione del sindaco al primo turno, l’eventuale ballottaggio si terrà il 5 e 6 novembre.