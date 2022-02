Roberto Giacobbo: moglie, figlie, libri e malattia

Chi è Roberto Giacobbo: la sua carriera è ricca di programmi ideati e scritti, anche di successo. Si sottolinea nel suo curriculum anche esperienza da scrittore di libri e autore radiofonico.

Chi è Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo è nato a Roma il 12 ottobre 1961. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, inizia a partecipare ai primi programmi radio, fino al concorso in Radio Monte Carlo.

In seguito, si è laureato in Economia e Commercio, diventando poi un giornalista. La sua carriera però si è arricchita anche come scrittore, autore radiofonico e televisivo, e conduttore di trasmissioni televisive. Inizia la sua carriera come autore radiofonico nel 1984, per Radio Dimensione Suono (RDS).

Alcuni suoi programmi come autore sono: Giorno per Giorno su Rete 4, Amici animali e lo speciale tramesso su rai 1, Il Grande Romanzo della Bibbia. Negli anni 1999-2000, realizza il programma di grande successo condotto da Alessandro Cecchi Paone: La Macchina del Tempo.

Fino al 2010 è stato anche docente universitario. Ha insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media presso la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Ferrara.

Roberto Giacobbo: moglie e figlie

Giacobbo si è sposato con Irene Bellini, ha tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita. La moglie si è laureata in giurisprudenza, è anche lei un’autrice televisiva.

Angelica, ha 21 anni e studia Economia e management all’università Luiss. Giovanna ha 19 anni e studia Biotecnologia a Tor Vergata (e contemporaneamente fa la modella). Margherita ha 16 anni e frequenta il liceo.

I libri di Giacobbo

La sua carriera professionale si è arricchita anche come scrittore, pubblicando diversi libri negli anni.

Gli atlanti di Voyager, una collana curata dallo stesso giornalista

Da dove veniamo? La storia che ci manca, 2012.

La fine del mondo? Conosciamo davvero Gesù?

Le piramidi. Mistero e realtà

Leonardo da Vinci. Grande genio e molti altri.

Malattia

Il giornalista Giacobbo è stato contagiato dal Covid fino ad arrivare anche in Terapia Intensiva. Ecco cosa ha raccontato a Verissimo qualche tempo fa: “Sono finito in rianimazione, sulla mia cartella clinica c’era scritto ‘situazione gravemente compromessa’. Passa il tempo e provo a metabolizzare quella grande paura. In quel momento mi sono reso conto di quello che stavo passando, ogni tanto qualche fantasma torna. Lo sconfiggo con la bellezza del presente”.