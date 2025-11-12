Rocco Casalino sarà il direttore di un nuovo giornale online: cosa si sa su questa testata e chi c'è dietro.

Un nuovo giornale online. Il futuro di Rocco Casalino sarà, come già emerso negli scorsi giorni, nel mondo dell’informazione. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, quando era a Palazzo Chigi, sarà il direttore di una testata online. E la novità delle ultime ore riguarda proprio questa testata: si tratterà di un nuovo giornale, il cui editore sarà il produttore cinematografico Andrea Iervolino.

Iervolino è un nome noto nel mondo del cinema ed è anche finito nell’inchiesta per il tax credit. Iervolino è anche il produttore di film su diverse figure importanti, da Ferrari a Bocelli. E ora sta girando anche un film su Trump. Il suo sarà un giornale nuovo, il che vuol dire che non acquisterà una testata già esistente.

Il nuovo giornale online di Iervolino

Nulla si sa, per il momento, su questo nuovo giornale. Qualche informazioni c’è invece sulle idee politiche del suo editore, Iervolino, seppur minime e frammentate. In un’intervista ha detto di essere un patriota che vuole far conoscere all’estero i nomi dell’imprenditoria italiana. È affascinato dal mondo delle criptovalute, come racconta Repubblica, e spiega di condividere l’idea dell’attore Michele Morrone sul mondo del cinema in Italia e sulla sua tendenza a sinistra.

Iervolino ha avuto un figlio attraverso la maternità surrogata, punto su cui sicuramente non sarebbe d’accordo con l’attuale destra di governo. Il governo Meloni, infatti, ha reso la maternità surrogata un reato.

Le anticipazioni di Casalino

Casalino ha accennato qualcosa sul suo futuro durante la trasmissione Otto e Mezzo, spiegando che la sua nuova testata tratterà “sicuramente di politica”. E spiega perché a suo avviso può essere utile un nuovo giornale: “Quando siamo entrati in Parlamento abbiamo sofferto di un giornalismo troppo partigiano, cioè troppo legato ai partiti”.

Qualcosa da cui vorrebbe quindi staccarsi, anche se non sarà facile dopo aver ricoperto per 15 anni ruoli di punta nel Movimento 5 Stelle. “Cercherò di raccontare i fatti e mantenermi più possibile vicino alla verità”, assicura ancora Casalino. Atteso da una nuova sfida, ma senza far mancare il suo apprezzamento per Conte, ritenuto “forte come leader”.