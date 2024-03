Roma, agguato per strada: un uomo gambizzato alla Magliana, è grave

Spari in strada a Roma: un uomo è stato gambizzato in via Pian Due Torri, in zona Magliana. Ora è in codice rosso al San Camillo.

Un agguato per le strade di Roma. Un uomo gambizzato in via Pian Due Torri, in zona Magliana. È successo a Roma, dove Walter G. è stato ferito con un colpo di pistola al polpaccio. A dare l’allarme alla polizia è stata una signora che ha sentito gli spari per strada.

L’uomo ferito, con precedenti penali per stupefacenti, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Ora si trova, in condizioni gravi, al San Camillo.

Uomo gambizzato a Roma: l’agguato in via Pian Due Torri

A indagare su quanto avvenuto questa mattina è la polizia del distretto di San Paolo, insieme alla squadra mobile. L’episodio è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui, nel febbraio del 2003, venne ucciso a colpi di pistola il giovane Nello Caprantini, dopo una lite in discoteca.

Gli spari sono avvenuti intorno alle 9.30 del mattino. L’allarme è stato dato da una persona che dopo aver sentito gli spari si è affacciata dal balcone e ha visto la vittima ferita a terra. Ora le indagini si concentreranno anche sulle registrazioni delle telecamere della zona per provare a ricostruire quanto avvenuto.