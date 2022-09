Roma, al Globe Theatre crollo di parte della scalinata: una decina di feriti tra i ragazzi

Globe Theatre, crollo di una scala nella struttura che si trova all’interno di Villa Borghese a Roma. Una tragedia sfiorata con diversi ragazzi rimasti coinvolti nel crollo della scalinata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi.

Roma, al Globe Theatre crollo di parte della scalinata

Tragedia sfiorata al Globe Theatre di Roma all’interno di Villa Borghese. Al termine di uno spettacolo per ragazzi di scuola, una scala del teatro è crollata improvvisamente. Secondo le informazioni diffuse dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. I fatti sono andati si sono consumati intorno alle 13:30.

“Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti – fa sapere l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che si è recato sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi – al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli“.

Una decina di feriti tra i ragazzi

Nel crollo sono rimasti coinvolti 15 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Sul posto, secondo fonti della regione Lazio, si sono recate sette automediche e una ambulanza che hanno soccorso un totale di 10 feriti (5 adulti e 5 ragazzi) trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, al policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I.

“Ero al telefono con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la protezione civile dopo il crollo. A quanto pare non ci sono feriti gravi ma solo contusi. Il commissario al teatro di Roma ha detto che quella scala era stata oggetto di interventi di manutenzione. L’ultima notizia che mi è arrivata è che non ci sono feriti gravi”, ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima d’iniziare la conferenza ’15 municipi, 15 progetti, per la città in 15 minuti’. “Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”, ha aggiunto il sindaco.

“E’ stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare’‘, racconta all’Adnkronos Pietro, 17 anni, studente del Liceo Scientifico Talete di Roma. ”Questa mattina – spiega – eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c’erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Il Globe ha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all’uscita: sono rimaste solo le ringhiere. Ho visto persone che sono cadute a terra e alcuni feriti che zoppicavano – ha detto – Poi sono arrivate le ambulanze e i camion dei pompieri”.

