Roma, incendio a Casal Monastero: fiamme alte vicino alle case e fumo sul Raccordo

Incendio a Casal Monastero: ancora un incendio nella città di Roma, questa volta nelle periferia nord-est della Capitale. Le fiamme, probabilmente, sono partite sempre dalla vegetazione secca e da un clima che non aiuta.

Roma, incendio a Casal Monastero

Ancora un incendio scoppiato a Roma: nella tarda mattinata di giovedì 7 luglio, nella zona di Casal Monastero, periferia nord-est della Capitale. Ancora una volta il rogo è partito dalla vegetazione, estremamente secca, e si è rapidamente esteso anche a causa del vento.

L’incendio è scoppiato intorno alle 13 quando poi sono stati avvertiti subito i Vigili del Fuoco che hanno inviato sul posto 4 squadre con due autobotti e il carro autoprotettori, il dirigente delle operazioni di spegnimento e l’elicottero insieme con i mezzi della Protezione Civile.

Le fiamme alte vicino alle case e fumo sul raccordo

Sul posto immediatamente sono giunti le squadre dei vigili del fuoco che si trovano a ridosso di alcuni edifici per evitare problemi ai residenti. Questo perché le fiamme si sono sviluppate e hanno raggiunto anche alcune abitazioni. Intanto, la grossa nebbia i fumo che si elevata ha raggiunto il Grande Raccordo Anulare. Infatti, a causa del fumo la circolazione è diventata abbastanza complessa su alcune carreggiate. La Polizia Locale di Roma Capitale sta monitorando il traffico sul Gra per possibili problemi alla viabilità. Attualmente, chiusa la rampa del Raccordo per Casal Monastero. Lambite dall’incendio via di Belmonte in Sabina e via di Sant’Alessandro. Inoltre, sono stati segnalati anche in via Boccea e largo dei Salici.

