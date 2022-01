Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto da un distributore di Roma, fa del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2021 (qui tutti i tagliandi vincenti). Al primo premio, evidenzia Agipronews, si aggiungono il terzo da 2 milioni di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, e il quarto premio da 1,5 milioni a Roma.

Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro. Grande protagonista anche l’Emilia-Romagna: il secondo premio da 2,5 milioni di euro di Formigine, in provincia di Modena, si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro.

Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia. Lombardia protagonista con i premi di terza categoria della Lotteria Italia, con 33 biglietti vincenti da 20mila euro a testa per un totale di 660mila euro. Segue – nella classifica dei premi di terza fascia – il Lazio con 23 premi, per 460mila euro totali. In Campania i tagliandi vincenti da 20mila euro sono 16, mentre in Toscana sono arrivati 10 premi di terza fascia.

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi.