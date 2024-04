Roma, mistero al Pincio: ferita una ragazza di 20 anni, è precipitata dalla terrazza

Una ragazza di circa 20 anni è precipitata dalla terrazza del Pincio, nel pieno centro di Roma: trasportata in ospedale, è cosciente.

Una ragazza è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, nel pieno centro di Roma. Parliamo del giardino che affaccia sulla centralissima piazza del Popolo. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, la ragazza sarebbe precipitata per circa cinque metri di altezza, finendo sul terrazzamento sottostante, all’altezza di via del Muro Torto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che sta ora indagando su quanto accaduto. I pompieri hanno recuperato la ragazza grazie a un’autoscala. La giovane è stata portata in codice rosso in ospedale, ma fortunatamente sarebbe cosciente. La ragazza avrebbe circa 20 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina, quando sono stati alcuni passanti a sentire dei lamenti che provenivano da una scarpata. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, tanto da ipotizzare che la ragazza possa essere precipitata anche diverse ore prima del suo ritrovamento. Resta quindi da chiarire la dinamica di quanto accaduto.