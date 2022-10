Roma, ragazzo accoltellato ed ucciso: aveva 25 anni. Caccia all’aggressore nel Tuscolano

Roma, ragazzo accoltellato al Tuscolano. La tragedia si è consumata la scorsa notte quando le strade erano deserte. La vittima aveva 25 anni ed era incensurata. Gli inquirenti in queste ore sono alla caccia dell’aggressore, servendosi delle telecamere di videosorveglianza della zone e dei testimoni. Dopo la morte di Francesco Valdiserri e di un rumeno aggredito domenica mattina, si aggiunge un altro caso.

Roma, ragazzo accoltellato ed ucciso: aveva 25 anni

Ancora Roma protagonista in negativo: in via Pubblio Rutilio Rufo al Tuscolano, il venticinquenne Filippo Felici è stato accoltellato a morte. L’omicidio è avvenuto dieci minuti dopo le due della scorsa notte. All’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi per il ragazzo già non c’era nulla da fare più. Il medico legale ha constato che a provocare la morte sono state diverse coltellate, di cui una mortale, sferrate al dorso. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che avrebbero anche visto delle persone fuggire.

Caccia all’aggressore nel Tuscolano

Alcune telecamere di videosorveglianza della zona, potrebbero aver ripreso la fuga degli aggressori tra cui anche il volto l’assassino. Dunque, in queste ore è caccia all’assassino di Filippo. Non si conoscono ancora le cause ma si sa che la vittima era incensurata. Alcuni testimoni, ascoltati dagli agenti della squadra mobile, che insieme alla polizia scientifica hanno effettuato il sopralluogo sulla scena del crimine, giurerebbero di essere stati svegliati da un violento litigio che avrebbe preceduto l’esecuzione mortale.

