Rottamazione quater, arrivate le lettere: cosa contengono, come si paga e tutto ciò che serve sapere sulle rate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha completato l’invio delle comunicazioni per le somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione quater della cartelle. L’Agenzia ha inviato le lettere con l’elenco dei debiti rottamati e l’importo dovuto: riguardano le circa 3,8 milioni di domanda di adesione alla definizione agevolata presentata entro il 30 giugno del 2023.

Nelle lettere viene riportato l’esito della richiesta effettuata dai contribuenti negli scorsi mesi. Il termine di pagamento della prima (o eventualmente dell’unica) rata è fissato al 31 ottobre. I contribuenti possono ricorrere ai servizi online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it per tutti i prossimi adempimenti necessari per la rottamazione quater.

Cosa c’è scritto nelle lettere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Nella comunicazione viene fornito l’esito di accoglimento o rigetto della domanda. Così come sono riportati, in caso di accoglimento, l’importo, le scadenze e si trovano anche i moduli di pagamento, fino a un massimo di 18 rate, così come indicato al momento della domanda. In caso di più di dieci rate, con questa lettera sono stati inviati soltanto i primi dieci moduli di pagamento, gli altri verranno spediti successivamente.

Le lettere per la Rottamazione quater e i servizi online

Attraverso i servizi online è disponibile la funzionalità con la quale è possibile chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute con i primi dieci moduli di pagamento. Una possibilità utile per chi non è in possesso della comunicazione inviata dall’Agenzia.

È stato attivato anche il servizio per richiedere online l’addebito sul conto corrente delle rate: così facendo l’importo di ogni rata verrà corrisposto entro il termine previsto senza dover fare altro. Attivo anche ContiTu, il servizio web per chi sceglie di pagare solo alcuni degli avvisi e delle cartelle rottamabili indicati nella comunicazione, con la possibilità di ricalcolare l’importo e ricevere i nuovi moduli per i pagamenti in seguito alla scelta sul pagamento parziale delle cartelle.