Rottamazione quater, nuova scadenza in arrivo: entro quando bisogna pagare la prossima rata

Nuova scadenza in arrivo per la rottamazione quater. I contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti dovranno versare nelle prossime ore la nuova rata della definizione agevolata delle cartelle. La scadenza è fissata per venerdì 28 febbraio 2025, ma in considerazione dei cinque giorni di tolleranza previsti per legge saranno ritenuti idonei e tempestivi tutti i pagamenti effettuati entro il 5 marzo.

A comunicarlo è l’Agenzia per la Riscossione, ricordando che si può pagare utilizzando i moduli allegati alla comunicazione inviata da Agenzia Entrate-Riscossione, disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Rottamazione quater, in arrivo una nuova scadenza per le rate

C’è quindi tempo fino al 5 marzo per il versamento della prossima rata della rottamazione quater. In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A tale riguardo si specifica che, per i piani di pagamento in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio. Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla rottamazione quater prevista dal decreto Milleproroghe.