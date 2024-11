Rottamazione quater, scade la sesta rata: è possibile pagare fino al 9 dicembre

Nuova scadenza in arrivo per i pagamenti della rottamazione quater. Il termine previsto per la sesta rata della definizione agevolata delle cartelle è il prossimo 30 novembre. Ma, in realtà, i contribuenti hanno qualche giorno in più rispetto alla scadenza di sabato. L’Agenzia-Riscossione spiega infatti che “in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024”.

Come pagare la sesta rata della rottamazione quater

Il versamento, che può essere effettuato dai contribuenti in regola con le precedenti rate, dovrà essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, che sono disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La rottamazione quater riguarda i carichi affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito senza sanzioni e interessi. In caso di mancato versamento di una sola rata, o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo, verrà meno l’intero beneficio della definizione agevolata e gli importi corrisposti fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto delle somme dovute.