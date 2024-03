Russia, arrestati cinque giornalisti indipendenti nelle ultime 24 ore

Il gruppo per i diritti umani OVD-Info riferisce che nelle ultime 24 ore in Russia sono stati arrestati cinque giornalisti indipendenti.

Cinque giornalisti indipendenti sono stati arrestati in Russia dalla polizia nelle ultime 24 ore. Uno di loro ha denunciato di essere stato picchiato dagli agenti, secondo quanto riferisce il gruppo per i diritti umani OVD-Info. Antonina Favorskaya di SOTAvision è stata interrogata mercoledì dopo aver trascorso 10 giorni in prigione per aver deposto fiori sulla tomba del defunto leader dell’opposizione Aleksei Navalny. Due delle sue colleghe, Aleksandra Astakhiva e Anastasia Musatova, sono state arrestate quando sono andate ad incontrare Favorskaya in vista del suo rilascio, ha riferito sempre SOTAvision.

Il gruppo per i diritti umani OVD-Info riferisce che nelle ultime 24 ore in Russia sono stati arrestati cinque giornalisti indipendenti

“Oggi abbiamo lavorato sul caso di Antonina Favorskaya, abbiamo filmato vicino a casa sua mentre veniva effettuata una perquisizione. Uno dei rappresentanti delle cosiddette autorità mi ha aggredito, mi ha afferrato, mi ha gettato a terra e ha cominciato a picchiarmi”, ha affermato Konstantin Zharov, che lavora per il media indipendente RusNews ed è stato arrestato insieme alla collega Ekaterina Anikievich di SOTAvision. “Il risultato è questo: testa battuta, abrasioni, dita deformate, distorsioni. La gamba è ferita, ed è anche slogata” ha aggiunto il giornalista.

“Mi hanno preso a calci, mi hanno messo un piede sulla testa, mi hanno torto le dita e hanno riso di me quando ho cercato di alzarmi”

“Mi hanno preso a calci, mi hanno messo un piede sulla testa, mi hanno torto le dita e hanno riso di me quando ho cercato di alzarmi”, ha dichiarato Jarov, citato dall’agenzia di stampa RusNews. E ha detto di aver riportato una ferita alla testa, abrasioni, lussazioni alle dita e distorsioni. Secondo il giornalista, la violenza è stata provocata dalle riprese effettuate vicino all’abitazione di un’altra giornalista, Antonina Favorskaya di SOTAvision, arrestata mercoledì sera subito dopo essere stata rilasciata in seguito a 10 giorni di detenzione amministrativa per aver disobbedito alla polizia.

L’appartamento della giornalista è stato perquisito, così come quello dei suoi genitori, ha dichiarato il suo avvocato Mikhail Biriukov, citato da SOTAvision. Secondo la stessa fonte, anche altre due giornaliste, Alexandra Astakhova e Anastassia Moussatova, che erano andate a incontrare la collega in occasione del suo rilascio, sono state arrestate e portate via per essere interrogate dagli investigatori. Secondo il sito web Mediazona, specializzato nel seguire vicende giudiziarie, il caso contro la Favorskaya è legato alle attività del movimento guidato dall’oppositore Alexei Navalny, morto in carcere a febbraio.

La giornalista Favorskaya girò l’ultimo video in cui si vede Alexei Navalny vivo

Le sue organizzazioni sono classificate come “estremiste” dalla giustizia russa. Antonina Favorskaya ha seguito per anni i processi che coinvolgevano Alexei Navalny. È stata lei a girare l’ultimo video che mostra l’oppositore ancora vivo, il 15 febbraio durante un’udienza in tribunale. È stata arrestata il 17 marzo, poche ore dopo aver deposto dei fiori sulla tomba dell’oppositore, secondo Mediazona.