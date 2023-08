Salario minimo, Schlein: “L’incontro non sia una sceneggiata agostana”

“Dopo la battaglia che le opposizioni hanno portato avanti insieme in Parlamento per un salario minimo, finalmente il governo si è accorto che bisogna discuterne, nonostante abbiano ascoltato le nostre ragioni per quattro mesi in commissione e poi in Aula, e abbiano scelto in modo grave di votare una sospensiva per rimandare di due mesi una misura tanto attesa tra tre milioni e mezzo di lavoratori che sono poveri anche se lavorano”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un video pubblicato su Facebook, in merito all’incontro che si dovrebbe tenere a Palazzo Chigi con le opposizioni sul salario minimo.

“Noi parteciperemo all’incontro di venerdì con spirito costruttivo – ha detto ancora la segretario dem -, ma senza dimenticare le dichiarazioni di chi, come il premier, ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole, di chi l’ha bollata come una misura sovietica o una forma di assistenzialismo, non lo dimentichiamo, come non dimentichiamo il voto sulla sospensiva”.

“Andremo a confrontarci sul merito e vediamo se il governo fa sul serio questa volta”

“Lo fanno adesso questo incontro nel momento in cui il Parlamento è chiuso – conclude Schlein -, ma siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per riuscire ad approvare la nostra proposta. Andremo a confrontarci sul merito e vediamo se il governo fa sul serio questa volta. Noi siamo disponibili a confrontarci a patto che non sia una sceneggiata agostana fatta sulla pelle dei lavoratori”.

