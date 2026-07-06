Sale la tensione tra Russia e Ue: Mosca minaccia la Polonia e attacca di nuovo Kiev

Resta altissima la tensione in Ucraina. Dopo le minacce di Mosca alla Polonia, le forze russe sono tornate all’attacco lanciando ondate di missili e droni contro Kiev: sono almeno dieci le persone uccise, con altre 46 rimaste ferite. Poco prima il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito sull’arrivo di un nuovo attacco su larga scala contro la capitale.

Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto, tra il settimo e il nono piano, come confermato dal capo dell’amministrazione militare della città di Kiev. Nelle immagini che circolano sui social si vede una parte della facciata dell’edificio che è crollata dopo essere stata colpita da un missile. Nello stesso quartiere, quello di Podilskyi, sono stati colpiti anche altri edifici residenziali.

Guerra in Ucraina, la Russia colpisce Kiev dopo le minacce alla Polonia

Migliaia di residenti della capitale ucraina sono andati verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo dagli attacchi della Russia. A intervenire, per rispondere agli attacchi, è stata anche l’aeronautica militare polacca, che ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del Paese in caso di eventuali minacce.

A Kiev, fanno sapere le forze russe, sarebbero stati colpiti impianti militari, industriali ed energetici. Anche se, come detto, le vittime sono pure civili. Un altro attacco con droni ha colpito Kherson, dove sono stati uccisi due uomini e ferite due anni. I nuovi assalti arrivano dopo un’altra giornata di tensione su larga scala, con Mosca che ha minacciato la Polonia per aver fornito droni all’Ucraina.

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha spiegato che molte aziende polacche producono droni che “volano verso di noi e attaccano le nostre forze armate”. E da qui arriva la minaccia: “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza”. Anche se lo stesso Peskov ha escluso la possibilità di un attacco russo in territorio polacco, ipotizzato da alcuni media. Eppure le minacce restano e vengono esplicitate, facendo salire nuovamente le tensioni anche con l’Ue.