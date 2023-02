Salvini e Calderoli rispondono al monologo di Paola Egonu. La ministra Roccella va all’attacco di Fedez

Salvini e Calderoli hanno risposto al monologo di Paola Egonu che ha parlato anche del tema del razzismo sul palco dell’Ariston durante la terza puntata del Festival di Sanremo. Anche la ministra Eugenia Roccella ha risposto a tono a Fedez.

Salvini e Calderoli rispondono al monologo di Paola Egonu

Dopo il monologo di Paola Egonu durante la terza serata del Festival di Sanremo, è arrivato il commento di Matteo Salvini che tanto sperava nel silenzio dell’ex pallavolista sul tema del razzismo. Il leader della Lega è intervenuto questa mattina a Buongiorno Lombardia su Telelombardia, si scaglia contro la Egonu: “Le sue parole per me sono state inopportune. Non l’ho sentita, non ho visto il Festival, lei è una grande atleta ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”.

Sul tema, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso anche Roberto Calderoli, ministro per le Autonomie. “Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l’Italia non è razzista”, ha premesso Calderoli. E ancora: “Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile”.

La ministra Roccella va all’attacco di Fedez

Inoltre, è arrivata anche la risposta della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del governo Meloni Eugenia Roccella a Fedez. Nello specifico, era stata tirata in ballo così nel pezzo del rapper: “Purtroppo, l’aborto è un diritto. Non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti”.

“Quelle che passano per contestazioni oggi sono spesso il massimo del conformismo. Mentre a volte dire una cosa di semplice buonsenso diventa un gesto quasi trasgressivo”, ha commentato la ministra. E sulla canzone di Fedez: “Non ho visto l’esibizione, vorrei ricordargli però che anche la Rai, che gli ha offerto il palco, è a spese dei contribuenti”.

