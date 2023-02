Sanremo 2023, Fedez contro il viceministro Bignami, la ministra Roccella e il Codacons. La Egonu risponde a Salvini

Sanremo 2023, Fedez contro tutti nella sua esibizione durante la seconda serata come ospite. Nella conferenza stampa del giorno dopo, c’è chi ha preso le distanza dal rapper ma c’è anche chi come Paolo Egonu risponde a Salvini.

Sanremo 2023, Fedez contro il viceministro Bignami, la ministra Roccella e il Codacons

Durante la seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Fedez si è esibito a bordo della Costa Smeralda con la sua Problemi con tutti (Giuda). Il rapper nella prima parte ha cantato un freestyle con cui ha attaccato alcuni politici. In particolare, ad essere preso di mira è stato il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto”. Poi, il rapper ha strappato mentre cantava una foto del viceministro.

“Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti”. “Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto”, ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami. Nel testo di Fedez ha attaccato anche la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Eugenia Roccella sul tema dell’aborto.

Il giorno dopo in conferenza stampa, c’è chi ha preso le distanza da Fedez ma non dal suo programma. “A nome della Rai ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto, che deve esprimersi attraverso tutte le forme di arte e pensieri”, ma “sempre a nome della Rai, dei vertici e sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato, soprattutto nella gestualità“. Atteggiamenti che “il servizio pubblico non può ammettere”. Così ha dichiarato il direttore Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, rispondendo in sala stampa a una domanda sulla performance del rapper.

La Egonu risponde a Salvini

Nella conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival, Paola Egonu che salirà sul palco stasera come co-conduttrice, ha risposto a Matteo Salvini. “L’Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì”, dice la Egonu, pallavolista di origini nigeriana, che sarà per una sera al fianco di Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston. “L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”.