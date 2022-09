Al di là delle rassicurazioni sul fatto che la coalizione di Centrodestra è più unita che mai e che darà vita a un Governo solido, qualcosa in realtà sembra già scricchiolare. Non è un mistero che Matteo Salvini, nel disperato tentativo di recuperare consensi e calmare la faida interna alla Lega, sta cercando spazio nell’esecutivo che verrà ma le sue mosse che stanno creando frizioni, hanno già messo in allerta gli alleati.

A lasciarlo intendere, in un’intervista al Corriere della Sera, è il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani secondo cui “per quanto ci riguarda Salvini può fare quello che preferisce, poi deciderà il futuro presidente del consiglio”.

Il Capitano dissimula tensioni e racconta la sua verità

Parole a cui sembra rispondere a distanza lo stesso leader del Carroccio, descrivendo una situazione di relativa calma all’interno della coalizione. “Sento o vedo tutti i giorni gli amici Giorgia e Silvio: il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette” spiega il Capitano.

“La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: il Centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degli elettori che porterà anni di buon governo. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo” conclude Salvini dimostrando come, in realtà, esiste un suo progetto politico che sta portando avanti in nome del Carroccio.