Salvini sfida Meloni in Ue: il centrodestra si spacca in vista delle europee?

Matteo Salvini cerca di sorpassare Giorgia Meloni a destra. In vista delle elezioni europee il leader della Lega cerca un patto del centrodestra con lo sguardo rivolto a Marine Le Pen. Il vicepresidente del Consiglio ha parlato al Corriere della Sera prima dell’incontro con Le Pen, lanciando una proposta su cui i suoi alleati sembrano tutt’altro che convinti.

Non sono arrivate risposte da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Se non con le parole dell’azzurro Maurizio Gasparri, che sembra tutt’altro che favorevole a questa idea: ben venga un’alleanza “alternativa alle sinistre”, dice, ma senza partiti come quello di Le Pen o come i nazionalisti dell’Afd, perché qualsiasi intesa deve tenere conto dei “principi fondamentali della democrazia e dell’europeismo”.

Cosa vuole fare Salvini in Europa

Sono due le ipotesi circolate nelle ultime ore sull’apertura di Salvini a una nuova alleanza europea. Da una parte si ipotizza che la Lega voglia uscire dall’isolamento attuale in Ue avvicinandosi al Ppe. Dall’altra l’idea è quella di un apparentamento con i Conservatori, guidati però da Giorgia Meloni che non sembra voler cedere il primato sul partito.

Scontro tra Salvini e Meloni?

Il leader leghista sembra quindi puntare a uno spostamento dell’asse europeo verso destra, nella speranza che i Popolari inizino a governare con la destra invece che con i Socialisti. Ma uno spostamento a destra di Salvini può essere visto come una sfida a Meloni, che invece punta a rafforzare il dialogo tra Popolari e Conservatori, cercando di formare un fronte più moderato. Difficile pensare a una lista unica del centrodestra italiano per le europee, ipotesi esclusa soprattutto da Fdi.

Meloni cerca di interrompere l’alleanza tra Popolari e Socialisti

In un’intervista al Corriere della Sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice che non ci sono trattative in corso al momento, ma bolla come “innaturale” l’accordo tra Popolari e Socialisti. Un’intesa ritenuta “non più adeguata alle sfide che l’Europa sta affrontando”. Inoltre, secondo Meloni, sui singoli provvedimenti in Ue si stanno già creando “alleanze allargate alternative alla sinistra”. In sostanza la speranza della leader di Fratelli d’Italia è che i Conservatori possano avere un ruolo più centrale nella prossima legislatura europea, ma difficilmente guardando alla destra di Le Pen che invoca invece Salvini.